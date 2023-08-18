الأرصاد: فرص سقوط أمطار خلال الـ 72 (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وأبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها.

وقالت "غانم" خلال تصريحاتها عبر فضائية " dmc "، اليوم الجمعة، إن البلاد تقع تحت كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا قادمة من البحر المتوسط، والتي تؤدي إلى الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

وتابعت أن الكتل الهوائية التي تتعرض لها البلاد تساعد على استمرار التحسن في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وواصلت غانم أن هناك انخفاض درجات الحرارة ملحوظ بشكل أكبر خلال فترات الليل والصباح الباكر، قائلة: "نشعر بنسمات هواء في الليل".

واستطردت غانم أن أوقات المساء تشهد نشاط للرياح مما سيؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، لافتة إلى أنه هناك فرص سقوط الأمطار على جنوب البلاد مستمر على مدار الـ 72 ساعة القادمة وستكون متوسطة ورعدية على بعض الأماكن مثل جنوب سيناء وسانت كاترين وطابا.

وفي سياق آخر، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال المدّة من الجمعة 18 أغسطس إلى الأربعاء 23 أغسطس 2023.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيس بوك” بيانًا تفصيليًا عن حالة الطقس من اليوم حتى 23 أغسطس الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، واعتدال الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس الأسبوع:

السبت 19 أغسطس والأحد 20 أغسطس:

تتوقع الهيئة حدوث شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما توقعت هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونوهت الهيئة إلى إمكانية حدوث اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وارتفاع الأمواج يصل إلى 3 متر.

الإثنين 21 أغسطس حتى الأربعاء 23 أغسطس:

توقعت الهيئة حدوث نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الخميس 24 أغسطس:

تتوقع الهيئة نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب البلاد على فترات متقطعة.