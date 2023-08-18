منذر رياحنة: العميل صفر يقدم المتعة الفنية الحقيقة للجمهور (خاص)

قال النجم منذر رياحنة، أنه سعيد بتقديمه الكوميديا لأول مرة في فيلم العميل صفر، وأضاف أن الفيلم عائلي لطيف.

وأكد النجم منذر رياحنة، في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد، أنه ليس من الضروري أن يكون لكل فيلم رسالة يقدمها، وأضاف أن العميل صفر يقدم المتعة الفنية الحقيقة للجمهور.

تفاصيل فيلم العميل صفر

وكان أبطال وصناع فيلم العميل صفر، احتفلوا يوم الثلاثاء الماضي، بالعرض الخاص في احدى المولات الشهيرة بأكتوبر.

وكانت شركة أوسكار بيكتشرز للإنتاج قد طرحت البوستر الرسمي لفيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني قبل أيام من عرضه الأول في دور العرض في 16 أغسطس الجاري.

ويجسد الفنان أكرم حسني في فيلم العميل صفر، شخصية «صفر عبد اللطيف شداد الهمم»، وهو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، في مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابا بسيطا لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له بحمل السلاح، فضلا عن القدرة على استخدامه، وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة الذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.

فيلم العميل صفر تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلى والممثلة السعودية فاطمة البنوى لأول مرة فى فيلم مصرى، وأيمن الشيوى وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.