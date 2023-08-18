الهلال السعودي ينشر صور نيمار خلال رحلته للرياض

بعد انضمامه له

نشر نادي الهلال السعودي عدد من صور لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجمه الجديد الذي انضم مؤخرا لصفوفه، خلال رحلته للرياض، مما جعله مصدر جذب لعشاق الكرة العالمية وزادت معدلات البحث عليه خلال الساعات القليلة الماضية.

وعلق نادي الهلال السعودي على الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "اكس" "تويتر سابقا" والتي ظهر فيها نيمار وهو بالمطار قائلا:" التاريخي نيمار وهو في طريقه للرياض".

كما بث الهلال السعودي فيديو لنجمه الجديد وعلق عليه:"هيا بنا إلى الرياض".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">✈️ The “HISTORICAL” is on his way to RIYADH 💙<a href="https://twitter.com/hashtag/Neymar_Hilali?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Neymar_Hilali</a><a href="https://twitter.com/hashtag/AlHilal?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AlHilal</a> <a href="https://t.co/nYH87VI8gr">pic.twitter.com/nYH87VI8gr</a></p>— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) <a href="https://twitter.com/Alhilal_EN/status/1692475689746743568?ref_src=twsrc%5Etfw">August 18, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

وقد غادر نيمار، العاصمة الفرنسية باريس، متجهًا إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادا لبدء مشواره مع الفريق الأشهر بالمملكة الهلال السعودي .

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">🤳🏻"التاريخي" <a href="https://twitter.com/neymarjr?ref_src=twsrc%5Etfw">@neymarjr</a> :"هيـا بنا إلى الريـاض" 😍💙 <a href="https://t.co/AEo6oO969V">pic.twitter.com/AEo6oO969V</a></p>— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) <a href="https://twitter.com/Alhilal_FC/status/1692470409281552567?ref_src=twsrc%5Etfw">August 18, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

يشار إلى أن نادي الهلال السعودي أعلن مساء الثلاثاء الماضي بشكل رسمي عن التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار داسيلفا ومغادرته لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية..

وكان اللاعب البرازيلي البالغ 31 عاما، قد خاض 6 مواسم مع النادي الفرنسي شارك خلالها في 173 مباراة وسجل 118 هدفًا وحقق 13 لقبًا.

الجدير بالذكر أن كرة القدم السعودية جذبت عدد من نجوم الكرة العالمية على رأسهم كريستيانو رونالدو مع نادي النصر، أما نادي الهلال السعودي فبعد ضمه للبرازيلي نيمار أعلن أمس الخميس عن تعاقده رسميا مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو قادما من إشبيلية الإسباني، ليكون لاعبا في صفوفه خلال الموسم الحالي 2023-2024.

ونشر حساب الهلال الرسمي على موقع "إكس" فيديو يُعلن فيه التعاقد مع بونو البالغ (32 عاما).