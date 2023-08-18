قوافل "حياة كريمة" توقع الكشف على 1310مواطنين بالبحر الأحمر

انتهت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى البحر الأحمر بالكشف عن 1310 مواطنين خلال شهر أغسطس، حيث تم تخصيص 8 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة، وقامت بإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وكذلك إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتحويل للمستشفيات مجانًا إذا لزم الأمر.

حيث قام فريق قوافل محافظة البحر الأحمر بعمل 8 قوافل طبية متكاملة خلال شهر أغسطس على مدار 16 يوما فى الوحدات التابعة لإدارات رأس غارب والقصير ومرسى علم والشلاتين وسفاجا فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأشار الدكتور أحمد الصاوى منسق عام القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، بأنه قد تم الكشف و صرف العلاج لعدد 1310 حالات وأنه قد تم عمل تحاليل الدم والطفيليات لعدد 176 حالة.



وقال الصاوى بأنه تم عمل الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لعدد 222 حالة.

وأضاف الصاوى أن التخصصات التى تشملها المبادرة هى جراحة - نساء و توليد - باطنة - تنظيم الأسرة - الأسنان.

حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.

وكانت القوافل العلاجية، التابعة لمبادرة حياة كريمة قد بدأت أعمالها من قرية الزعفرانة وعرب عايش شمالا التابعة لمدينة رأس غارب يوم الأربعاء واستمرت فيها يومي الأربعاء الخميس 2و3 أغسطس.

وتم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لعدد 193 حالة بمختلف التخصصات الطبية وكذا تم تقديم الخدمات الطبيه فى التخصصات ( 16 نسا – 77 باطنة – 45 جراحة ومسالك – 33 أطفال - 22 أسنان.



حيث كلف اللواء ياسر حماية رئيس مدينة راس غارب رئيس قرية الزعفرانة وأمانى عيد مدير إدارة محو الأمية بمرافقة وبمتابعة أعمال القافلة الطبية لأهالى قرية الزعفرانة وعرب عايش وتذليل جميع العقبات وتسهيل مهمتها لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأكد حماية بأنه تم تنفيذ القافلة الطبية لقرية الزعفرانه وعرب عايش من إدارة القوافل الطبية والطب الوقائى لتقديم الخدمة الطبية فى جميع التخصصات وصرف العلاج المجانى لأهالى قرية الزعفرانة وعرب عايش.

وحسب الخطة التى وضعتها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، تنتقل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بعد الانتهاء من عملها فى قرية الزعفرانة، إلى قريتى الأمل والجرف بمدينة القصير.

حيث قضت هناك يومين أيضا الجمعة والسبت وتم توقيع الكشف الطبي على 118مواطنا.



ومن قرية الأمل إلى قرية المستعمرة بالقصير يومى الأحد والإثنين الموافق 6 و7 أغسطس وتم توقيع الكشف الطبي على 275مواطنا ومنها إلى قريتى الخير ورأس حدربه بالشلاتين وحلايب، ثم مدينة حلايب يومى الخميس والجمعة 10 و11 أغسطس، والسبت والأحد فى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب.

بدأت القوافل بالعودة مجددا إلى الشمال، حيث قرية أبوغصون ومدينة مرسى علم، يومى 14 و15 أغسطس الجارى، وانتهت بقرية أم الحويطات والنصر بمدينة سفاجا أيام الأربعاء والخميس 16 و17 أغسطس.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر بتوفير الخدمات الطبية للقرى بمدن المحافظة.

القافلة