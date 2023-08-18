يورجن كلوب يواصل إثارة الجدل بالحديث عن الدوري السعودي

واصل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي إثارة الجدل بحديثه عن الدوري السعودية والانتقالات الضخمة التي يعقدها صندوق الاستثمارات السعودي لدعم الأندية خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال كلوب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي اليوم: " لا توجد لدي مشكلة مع الدوري السعودي، هم يحاولون مثل الصين و أمريكا، مشكلتي مع الأموال التي لا نهاية لها لديهم، السعودية تجعل السوق أصعب ".

وأضاف: " السعودية جعلت الأمور أكثر صعوبة في سوق الانتقالات الحالي، إنه أكثر صعوبة بكثير، ليس كل شيء مثاليًا في أوروبا أو حيث توجد البطولات الكبرى ".

أول تعليق من كلوب علي إنفعال محمد صلاح

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لليفربول عن واقعة غضب محمد صلاح أثناء خروجه في مباراة الفريق السابقة أمام تشيلسي في أولى جولات الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول و بورنموث عن غضب محمد صلاح أثناء خروجة أمام تشيلسي بديلا: “ كان ذلك قبل أسبوع”.

وأضاف كلوب: "صلاح كان لديه أسبوع تدريب رائع وآمل أن يتمكن من تحقيق ذلك (ما قدمه في التدريبات) في المباراة، بخلاف ذلك لا شيء آخر لدي لأقوله، لم يحدث شيء آخر منذ ذلك الحين".

يذكر أن صلاح خرج بديلا في مباراة ليفربول السابقة أمام تشيلسي في الدقيقة 77، وهو الأمر الذي تسبب في غضب الفرعون المصري وخرج من الملعب غاضبًا وهو يمزق ضمادة يده واتجه مباشرة إلى مقاعد بدلاء ليفربول.