حي المعادي: "تطهير بالوعات الصرف والأمطار استعدادًا لموسم الشتاء"

قامت أجهزة حي المعادي برئاسة اللواء دكتورطارق بحيرى، التابع لمحافظة القاهرة، بالتعاون مع اللجنة المشكلة من محافظة القاهرة وهيئة الصرف الصحي، بحملة لتطهير جميع بالوعات الصرف والأمطار بنطاق شوارع حي المعادي استعدادًا لموسم الشتاء وهطول الأمطار وتم وذلك بشارع ١٥٣، والأتوستراد في نطاق حي المعادي لليوم الثالث على التوالى وتم الانتهاء وجارٍ التطهير بصفة مستمرة.

وقف أعمال مخالفة بالقطعة رقم ٦٩ تقسيم العاملين بحي البساتين ودار السلام:

في سياق متصل قامت أجهزة الحي بوقف أعمال مخالفة بالقطعة رقم ٦٩ تقسيم العاملين بحي البساتين ودار السلام، والتحفظ علي الأدوات المستخدمة بالتعاون مع مدير المتابعة الميدانية و مدير الإشغالات و مسئولي المربعات والأجهزة المعاونة.

جدير بالذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أكد أن مديرية التموين ترفع درجة الاستعداد القصوى فيما يتعلق بتفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

أشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومديرية التموين ومباحث التموين للتصدى بكل حزم لمحتكري السلع ومروجي السلع منتهية الصلاحية، مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها محافظة القاهرة أهمية بالغة.

ثمَّن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على جهود مديرية التموين التي تستهدف الرقابة على الأسواق وضبط الأسواق والتصدي لصور الغش التجاري كافة، وكذلك المرور الدوري والتعامل على الفور مع أي متجر لا يلتزم بالأسعار المقررة، ويقوم بتداول سلع منتهية الصلاحية، مؤكدًا حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متمثلة في مديرية التموين والأحياء على التنسيق لردع محتكري السلع وكل من يضر بصالح وصحة المواطن.

في سياق متصل، استعرض محافظ القاهرة جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فيما يتعلق بمتابعة توافر السلع الغذائية والإجراءات والآليات المتخذة لضبط الأسعار ومكافحة صور التلاعب كافة بالأسواق.