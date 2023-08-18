لحظة اصطدام مقاتلة أوكرانية بلغم واشتعال النيران بالجنود ( فيديو)

"نتيجة الحرب لا تحدد من هو صاحب الحق، وإنما تحدد من تبقى" من أقوال المؤرخ والفيلسوف بيرتراند راسل، وهي مقوله تشبه إلى حد كبير الصراع الدائر حاليا بين روسيا وأوكرانيا بعدما سقط الكثير من الجنود بين الطرفين دون فائدة منذ اندلاع الحرب حتى اليوم.

وتداول رواد موقع توتير، مقطع فيديو التقطته كاميرا مثبتة داخل قمرة قيادة في إحدى المقاتلات الحربية للقوات الإوكرانية، ووثق لحظة انفجار لغم أرضي في المقاتلة "همفي" واشتعال النيران في الجنود الجالسين داخلها.

وظهر في الفيديو، قائد المقاتلة الذي تولى مهمة إطلاق الرصاص على الأعداء في الخارج، وأربعة جنود آخرين يجلسون دخل المقاتلة، وبعد لحظات تصطدم المقاتلة بلغم أرضي وتنفجر وتتحول وكأنها فرن مشتعل من الداخل، ويحاول الجنود الفرار.