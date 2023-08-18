الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لحظة اصطدام مقاتلة أوكرانية بلغم واشتعال النيران بالجنود ( فيديو)

قمرة القيادة للمقاتلة
قمرة القيادة للمقاتلة الأوكرانية

"نتيجة الحرب لا تحدد من هو صاحب الحق، وإنما تحدد من تبقى" من أقوال المؤرخ والفيلسوف بيرتراند راسل، وهي مقوله تشبه إلى حد كبير الصراع الدائر حاليا بين روسيا وأوكرانيا بعدما سقط الكثير من الجنود بين الطرفين دون فائدة منذ اندلاع الحرب حتى اليوم.

 

وتداول رواد موقع توتير، مقطع فيديو التقطته كاميرا مثبتة داخل قمرة قيادة في إحدى المقاتلات الحربية للقوات الإوكرانية، ووثق لحظة انفجار لغم أرضي في المقاتلة "همفي" واشتعال النيران في الجنود الجالسين داخلها.

 

وظهر في الفيديو، قائد المقاتلة الذي تولى مهمة إطلاق الرصاص على الأعداء في الخارج، وأربعة جنود آخرين يجلسون دخل المقاتلة، وبعد لحظات تصطدم المقاتلة بلغم أرضي وتنفجر وتتحول وكأنها فرن مشتعل من الداخل، ويحاول الجنود الفرار.

 

 

مواد متعلقة

الأرصاد: "غدًا أجواء لطيفة واضطراب في الملاحة البحرية"

"شربت حتى ارتوت".. شخص يساعد جرادة تشعر بالحر (فيديو)

سويلم يتابع تنفيذ قرارات ورشة تقييم الأداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣

علماء فلك يتوقعون سقوط مذنب نيشيمورا الشهر المقبل.. انتظروه

جمال شعبان ناعيًا زعيم قسطرة القلب: كان حياة لكثير من الناس

زلزال يضرب تركيا بقوة 4.1 درجة

تحطم طائرة مدنية ماليزية ومصرع جميع ركابها.. فيديو

بعد رفع الرايات الحمراء.. الشواطئ الآمنة والخطرة في الإسكندرية