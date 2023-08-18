قوات قبرص التركية تعتدي على بعثة حفظ السلام بمنطقة بيلا

اعتدت قوات من قبرص التركية على بعثة حفظ السلام الأممية بمنطقة بيلا العازلة في الشمال، وفق نبأ عاجل نشرته قناة "العربية".

دمرت القوات القبرصة التركية مركبات قوات حفظ السلام التي حاولت عرقلت بناء طريق عازل في بيلا.

وأدانت الأمم المتحدة، الاعتداء على بعثتها في قبرص من قبل الجيش القبرصي التركي وتعتبره جريمة.

تفاصيل أزمة جزيرة قبرص التركية

وتعود أزمة قبرص التركية، إلى 1974 عندما جرى تقسيم جزيرة قبرص إلى قسمين، القسم اليوناني في الجنوب والقسم التركي في الشمال.

وجرى توجيه هذه الأزمة بعد محاولة انقلاب فاشلة في قبرص التي كان يدعمها النظام اليوناني العسكري في ذلك الوقت، إذ أخذت تركيا الشمال التركي من الجزيرة في رد فعل على محاولة الانقلاب ولحماية حقوق الأقلية التركية في قبرص.

أُعلنت جمهورية قبرص الشمالية، في 1983، ولكنها لم تحظ بالاعتراف الدولي، باستثناء تركيا، ومنذ ذلك الحين، تواجه الجزيرة تقسيمًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، حيث أن القسم اليوناني يعترف به كجمهورية قبرص القائمة وعضوة في الاتحاد الأوروبي، بينما يعتبر القسم التركي غير قانوني ويتعرض للعزلة الدولية.