سكرتير بنى سويف يتفقد الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة الواسطي

قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بجولة تفقد خلالها أقسام الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينةالواسطي، وذلك في حضور حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية عماد صقر أشرف مليجي نواب رئيس المدينة، المهندسة نيرمين إميل مدير الحملة الميكانيكية و محمد جمال بإدارة التفتيش المالي بديوان عام المحافظة ورؤساء المجالس القروية التابعة للوحدة المحلية.

حيث اطمأن السكرتير العام المساعد على كفاءة ومدى جاهزية عناصر ومعدات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية للتعامل مع الأزمات والطوارئ حال حدوثها،والتي تنوعت بين لوادر وجليدرات وسيارات المياه وسيارات الكهرباء وغيرها وتمت المراجعة للمعدات من حيث إتمام الصيانة الدورية والنظافة، وحالة السيارات العامة، والتنبيه بضرورة تلافي الملاحظات.

كما عقد السكرتير العام المساعد اجتماعاً بمقر الوحدة المحلية تم خلاله عرض موجز عن آليات وسير العمل في ملف النظافة والإجراءات المنفذة حيال تراكمات القمامة ورفع إشغالات الطريق العام، مشدداً على أهمية وضرورة تنظيم العمل وحسن توفير بيئة صحية ونظيفة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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