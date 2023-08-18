مستشفيات أسيوط تجري 73 عملية مجانية

استمرارًا للجهود المبذولة في القطاع الصحي بمحافظة أسيوط، تواصل المستشفيات تقديم خدماتها الطبية لخدمة المواطنين والمرضى. تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وبتوجيهات من الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات من اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط. وتم تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية بالمجان في عدة تخصصات.

تابع الأستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، برفقة المعتصم بالله السيوطي، نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة، العديد من الجولات لمتابعة المستشفيات العامة والنوعية بالمحافظة، والتأكد من استمرار العمل في العمليات المجانية.

وقد أجرت مستشفيات الصحة بمحافظة أسيوط في يوم الجمعة عددًا من العمليات الجراحية بالمجان للمرضى غير القادرين وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي. قامت مستشفى ديروط المركزي بإجراء 11 عملية جراحية مجانية في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد، بقيادة دكتور رمضان أحمد، مدير المستشفى.

كما قامت مستشفى الإيمان العام بإجراء 13 عملية جراحية في تخصصات جراحة العظام والزايدة، بقيادة دكتور محمد جمال أحمد، مدير المستشفى. وأجرت وِحدةُ القسطرة بمستشفى أسيوط العام 11 حالة مرضية، ومستشفى القوصية المركزي قام بإجراء 11 عملية في تخصصات جراحة الأنف والأذن والعظام. وأجرت مستشفى منفلوط للصحة الإنجابية 4 حالات ولادة قيصرية.

كما أجرت مستشفيات النساء والولادة والأطفال، البداري المركزي، الغنايم المركزي، ساحل سليم المركزي عدة عمليات جراحية بمنتهى الاحترافية والجودة لخدمة المرضى.

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على استمرار القطاع الصحي في تقديم الخدمات الصحية للمرضى غير القادرين وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي. وأعرب عن تقديره للأطقم الطبية والفنية وإدارة المستشفيات على جهودهم المستمرة في خدمة المرضى.

وكيل صحة اسيوط: مستشفيات اسيوط أجرت اليوم 73 عملية مجانية

وكيل صحة اسيوط: مستشفيات اسيوط أجرت اليوم 73 عملية مجانية

وكيل صحة اسيوط: مستشفيات اسيوط أجرت اليوم 73 عملية مجانية

وكيل صحة اسيوط: مستشفيات اسيوط أجرت اليوم 73 عملية مجانية

وكيل صحة اسيوط: مستشفيات اسيوط أجرت اليوم 73 عملية مجانية

وكيل صحة اسيوط: مستشفيات اسيوط أجرت اليوم 73 عملية مجانية

وكيل صحة اسيوط: مستشفيات اسيوط أجرت اليوم 73 عملية مجانية

وكيل صحة اسيوط: مستشفيات اسيوط أجرت اليوم 73 عملية مجانية

وكيل صحة اسيوط: مستشفيات اسيوط أجرت اليوم 73 عملية مجانية

وكيل صحة اسيوط: مستشفيات اسيوط أجرت اليوم 73 عملية مجانية

وكيل صحة اسيوط: مستشفيات اسيوط أجرت اليوم 73 عملية مجانية

وكيل صحة اسيوط: مستشفيات اسيوط أجرت اليوم 73 عملية مجانية

وكيل صحة اسيوط: مستشفيات اسيوط أجرت اليوم 73 عملية مجانية

وكيل صحة اسيوط: مستشفيات اسيوط أجرت اليوم 73 عملية مجانية

وكيل صحة اسيوط: مستشفيات اسيوط أجرت اليوم 73 عملية مجانية

وكيل صحة اسيوط: مستشفيات اسيوط أجرت اليوم 73 عملية مجانية

وكيل صحة اسيوط: مستشفيات اسيوط أجرت اليوم 73 عملية مجانية

وكيل صحة اسيوط: مستشفيات اسيوط أجرت اليوم 73 عملية مجانية

وكيل صحة اسيوط: مستشفيات اسيوط أجرت اليوم 73 عملية مجانية

وكيل صحة اسيوط: مستشفيات اسيوط أجرت اليوم 73 عملية مجانية

وكيل صحة اسيوط: مستشفيات اسيوط أجرت اليوم 73 عملية مجانية

وكيل صحة اسيوط: مستشفيات اسيوط أجرت اليوم 73 عملية مجانية