استكمال توصيلات الصرف الصحي بشوارع سمالوط في المنيا

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، برئاسة الدكتور سعيد محمد، استكمال أعمال الصرف الصحي بشارعي (أبوزهران ـ السوسى)، تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف بالشوارع.

ذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لمتابعة المشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، خصوصًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تتمثل في إنشاء محطات رفع ومعالجة للمياه، واستكمال أعمال شبكات الصرف الصحي بالمناطق المحرومة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة المشروعات الخدمية كافة، والتي تُنفذ على أرض الواقع بالقطاعات كافة.

كذلك متابعة أعمال التطوير ميدانيًّا للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، والدفع بعجلة العمل من أجل الوصول لأعلى معدلات الإنجاز، وتسليم المشروعات وفقًا للخطة الزمنية المعدة لدخولها الخدمة الفعلية، والتيسير على المواطنين.

من جانب آخر، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، بتركيب مطب صناعي على طريق مصر أسوان الزراعي أمام قرية إطسا البلد، بالاشتراك مع الهيئة العامة للطرق بالمنيا، واستجابة لشكوى المواطنين بتركيب مطبات صناعية مطابقة للمواصفات القياسية بشوارع المدينة والأحياء التي تم الانتهاء من رصفها لتأمين عبور المواطنين حرصًا على سلامتهم و الحد من تكرار حوادث السير المرورية.