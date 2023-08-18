ندوة إرشادية عن زراعة القطن لمزارعي قرية "كراديس" بالشرقية

بالتعاون مع معهد بحوث القطن..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُسهم في زيادة الدخل القومي.

أضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة تقوم بتقديم أوجه الدعم والمساندة كافة للارتقاء بقطاع الزراعة والإسهام في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل المشاكل والمعوقات كافة أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن بتنظيم ندوة إرشادية عن زراعة محصول القطن لمزارعي قرية كراديس التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، في حضور الدكتور حسن أمين بمعهد بحوث القطن، والمهندس محمود الشناف أخصائي المحصول بالمحافظة، ومهندسي الإرشاد والمكافحة بإدارة ديرب نجم الزراعية وعدد من المزارعين.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة تم استعراض أهم التوصيات والمعاملات الزراعية للنهوض بإنتاجية محصول القطن والتوعية بضرورة تقارب فترات الري للتغلب علي ارتفاع درجة الحرارة بجانب متابعة مكافحة الآفات واستمرار الفحص أولاً بأول، كما تطرق اللقاء إلي الحديث عن أهمية الجنى المحسن للحصول على رتبة أعلى للقطن والوصول إلى عائد اقتصادي مرتفع وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.