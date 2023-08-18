سجل المواجهات المباشرة بين ريال مايوركا وفياريال

يقص فريقي ريال مايوركا وفياريال في الثامنة والنصف من مساء الجمعة شريط مباريات الجولة الثانية للدوري الأسباني لكرة القدم وهي المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب فيسيت مايوركا بمدينة بالما دي مايوركا .

وكان الفريقين قد أستهلوا مبارياتهما في الدوري الأسباني في الجولة الأولى حيث تعادل ريال مايوركا خارج ملعبه مع لاس بالماس بهدف لكل فريق بينما سقط فياريال على ملعبه ووسط جماهيره امام ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف .

وألتقي ريال مايوركا مع فياريال في 34 مباراة في الدوري الأسباني انتهت 11 مباراة بفوز ريال مايوركا و 14 مباراة بفوزفياريال بينما تعادل الفريقين في تسع مباريات وسجل لاعبو ريال مايوركا 40 هدف فيما سجل لاعبي فياريال 41 هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب فريق ريال مايوركا فقد انتهت سبع مباريات منها بفوز أصحاب الارض فيما نجح فياريال في الفوز بخمس مباريات وتعادلا في خمس مباريات وسجل فريق ريال مايوركا 24 هدف بينما سجل فياريال 16 هدف .

وفيما يلي سجل أخر عشر مواجهات جمعت الفريقين في كل المسابقات :

18 ديسمبر 2010 فياريال - ريال مايوركا : 3 / 1

5 مايو 2011 ريال مايوركا - فياريال : 0 / 0

20 سبتمبر 2011 فياريال - ريال مايوركا : 2 / 0

20 فبراير 2012 ريال مايوركا - فياريال : 4 / 0

10 نوفمبر 2019 ريال مايوركا - فياريال : 3 / 1

16 يونيو 2020 فياريال - ريال مايوركا : 1 / 0

19 سبتمبر 2021 ريال مايوركا - فياريال : 0 / 0

22 يناير 2022 فياريال - ريال مايوركا : 3 / 0

6 نوفمبر 2022 فياريال - ريال مايوركا : 0 / 2

18 فبراير 2023 ريال مايوركا - فياريال : 4 / 2