الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سجل المواجهات المباشرة بين ريال مايوركا وفياريال

ريال مايوركا امام
ريال مايوركا امام فياريال

يقص فريقي ريال مايوركا وفياريال في الثامنة والنصف من مساء الجمعة شريط مباريات الجولة الثانية للدوري الأسباني لكرة القدم وهي المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب فيسيت مايوركا بمدينة بالما دي مايوركا .

وكان الفريقين قد أستهلوا مبارياتهما في الدوري الأسباني في الجولة الأولى حيث تعادل ريال مايوركا خارج ملعبه مع لاس بالماس بهدف لكل فريق  بينما سقط فياريال على ملعبه ووسط جماهيره  امام ريال بيتيس بهدفين  مقابل هدف .

وألتقي ريال مايوركا مع فياريال في 34 مباراة في الدوري الأسباني انتهت 11 مباراة بفوز ريال مايوركا و 14 مباراة بفوزفياريال بينما تعادل الفريقين في تسع مباريات وسجل لاعبو ريال مايوركا 40 هدف فيما سجل لاعبي فياريال 41 هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب فريق ريال مايوركا فقد انتهت سبع مباريات منها بفوز أصحاب الارض فيما نجح فياريال في الفوز بخمس مباريات وتعادلا في خمس مباريات وسجل فريق ريال مايوركا 24 هدف بينما سجل فياريال 16 هدف .

وفيما يلي سجل أخر عشر مواجهات جمعت الفريقين في كل المسابقات : 

18 ديسمبر 2010      فياريال - ريال مايوركا : 3 / 1 

5 مايو 2011            ريال مايوركا - فياريال : 0 / 0 

20 سبتمبر 2011     فياريال - ريال مايوركا : 2 / 0 

20 فبراير 2012     ريال مايوركا - فياريال : 4 / 0 

10 نوفمبر 2019    ريال مايوركا - فياريال : 3 / 1 

16 يونيو 2020     فياريال - ريال مايوركا : 1 / 0 

19 سبتمبر 2021   ريال مايوركا - فياريال : 0 / 0 

22 يناير 2022     فياريال - ريال مايوركا : 3 / 0 

6 نوفمبر 2022      فياريال - ريال مايوركا : 0 / 2 

18 فبراير 2023    ريال مايوركا - فياريال : 4 / 2 

 