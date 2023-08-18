إزالة 14 حالة تعدٍ بالبناء المخالف في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص تحت إشراف المحاسب مراد مسعود رئيس المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

أكد رئيس مركز ومدينة الفيوم أن الحملة تمكنت من تنفيذ إزالة عدد 5 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية، وبناء مخالف خارج الحيز العمراني على مساحة إجمالية بلغت 1425 مترًا بمركز ومدينة الفيوم.

أوضح رئيس المركز أن المخالفات عبارة عن ردم أساسات فى المهد بناحية العدوة على مساحة 100 متر وتم ردم الأساسات حتى سطح الأرض بزمام الوحدة المحلية بقرية العدوة داخل الحيز العمراني، وتم منع المخالفة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدٍّ عبارة عن أسوار وشدة خشبية بعزبة عاشور التابعة لقرية هوارة المقطع وعزبة أحمد الشاهد التابعة لقرية كفور النيل 350 مترًا، وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بالفيوم:

قامت الوحدة المحلية بقرية العزب بتنفيذ إزالة حالة تعدٍّ عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض على مساحة 175 مترًا، بعزبة الأزرق التابعة لقرية الحادقة خارج الحيز العمراني، بالإضافة إلى إزالة أسوار على مساحة 100 متر بقرية سيلا، وفك شدة خشبية لسقف بالدور الأول علوى بضاحية منشأة الفيوم.

تمكنت الحملات بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، من تنفيذ إزالة عدد 5 حالات تعدٍّ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض على مساحة 875 مترًا، بزمام قرى زاوية الكرادسة ومنشأة عبدالله وحي غرب أمام المعلمين، وتم إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

أشار رئيس مركز ومدينة الفيوم إلى أن استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين، ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مؤكدًا ضرورة استمرار الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، ومواجهة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية كافة وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة.