الفيضانات تغرق الشوارع والمنازل في الأرجنتين (فيديو)

تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت مقاطعة بوينس آيرس في حدوث فيضانات وأضرار، وكان لا بد من إجلاء الكثير من الأشخاص، وتعمل مجالس البلديات على تعزيز الأشغال العامة الوقائية على الطرق نظرًا للإنذار الكهرماني لهطول الأمطار والعواصف الرعدية.

أظهرت لقطات تلفزيونية نشرتها قناة “العربية” اليوم الجمعة، غرق الشوارع والمنازل بمياه الفيضانات، وسط محاولات بإجلاء السكان من المناطق المتضررة.

تأخر 50 رحلة جوية بسبب الفيضانات وموجة الطقس السيئ:

تأثرت أكثر من 50 رحلة جوية هذا الصباح في مطار إيروبارك خورخي نيوبري وإيزيزا الدوليان بسبب العواصف الرعدية الشديدة التي بدأت صباح اليوم في منطقة العاصمة بوينس آيرس.

تأخرت أكثر من 40 رحلة جوية، وألغيت 8 رحلات، وتم تحويل عدد قليل آخر بسبب عدم تمكنهم من الهبوط.

حافظت خدمة الطقس “SMN” على حالة التأهب في كل من منطقة العاصمة ومعظم أنحاء البلاد بسبب العواصف الرعدية العنيفة مع احتمال تساقط البرد والأمطار وحتى الثلوج في بعض المقاطعات.

كانت المنطقة الشمالية الغربية من مقاطعة بوينس آيرس هي الأكثر تضررًا من هطول الأمطار والعواصف البردية.

دَّعت السلطات الناس إلى البقاء في حالة تأهب في مواجهة هطول أمطار جديدة وفيضانات محتملة والانتباه إلى ارتفاع المد والجزر الجنوبية الغربية على نهر بلايت، كما أشاروا إلى أن التأثير كان "غير متجانس" في مناطق مختلفة.

يزعم الخبراء أن معظم الفيضانات مرتبطة بارتفاع منسوب نهر بلايت، مما أعاق التصريف المناسب للمياه.