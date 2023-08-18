بيطري الشرقية: ضبط 117 كجم دجاج و لحوم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع الأسماك و اللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك واللحوم، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية "إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم" بالإشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير ( 11) محضر مخالفة و ضبط (117 كجم ) لحوم و دجاج مخالفة بيانها ( 15 كجم ) لحوم بقرى، ( 15 كجم ) لحوم جمسى ،(67,5 كجم ) دواجن سحب عينات، (5 كجم) لحوم مفرومة صالحة ولكن بدون بيانات، (3,5 كجم) كبده مجهولة المصدر، (11,5 كجم ) لحوم مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتوفير غذاء صحي وآمن، حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.