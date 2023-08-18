"شربت حتى ارتوت".. شخص يساعد جرادة تشعر بالحر (فيديو)

"ربما تكون هذه الحشرة سببًا لدخوله الجنة" موقف إنساني من شخص روى ظمأ جرادة كانت تقف على مرآة سيارته في الحر الشديد الذي تشهده أغلب الدول.

وتداول رواد موقع توتير مقطع فيديو، تظهر فيه جرادة خضراء، تقف على مرآة سيارة، في ظل الحر الشديد، ثم يقدم لها شخص غطاء زجاجة مملوء بالمياه، وبعدما قربه من الجرادة لتشرب لم تهرب بل تفقدت الحشرة بإحدى ساقيها المياه، وبعد شعورها بالإطمئنان شربت حتى أرتوت.

حاز مقطع الفيديو على إعجاب المتابعين، وابدوا امتنانهم للشخص الذي منح الجرادة الماء لتشرب، وقال آخر إن حشرة السرعوف من أذكى الحشرات.