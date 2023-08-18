يوم حقل زراعي لمحصول الأرز بالزقازيق

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، برعاية المهندس حسين أحمد طلعت وكيل أول الوزارة، يوم حقل زراعي لمحصول الأرز، التابع لمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بمركز الزقازيق والمرور على زراعات الأرز والحقول الإرشادية بنواحي المركز.

حضر اليوم الزراعي كل من: الدكتور وليد الخبى، والدكتور وائل السعيد من مركز بحوث الأرز بسخا، والمهندس هاني صلاح أخصائي الأرز بالمديرية، والمهندسة ليلى قنصوة من الإدارة المركزية الإرشاد، والمهندس حليم عبدالملك أخصائي الأرز بالمركز، ولفيف من المرشدين والمزارعين.

أهمية ترشيد استخدام المياه وأهم التوصيات الفنية للمحصول:

خلال اليوم الزراعي، تم الحديث عن أهمية ترشيد استخدام المياه، وأهم التوصيات الفنية للمحصول بداية من خدمة الأرض للزراعة، والأصناف التي تتميز به الأرز المستنبطة حديثًا.

تم ذكر بعض المميزات المهمة للمحصول خلال بداية زراعته: أصناف قصيرة العمر توفر حوالي من 25 – 30 % من المياه، إذْ تحتاج حوالي 120 يومًا من الزراعة حتى الحصاد، وأصناف تتحمل الزراعة في الأراضي الملحية والجفاف والأراضي التي تروي بمياه بها مشاكل "ري مخلوط".

أصناف ذات إنتاجية عالية، وأصناف ذات روائح عطرية مثل الأرز الياسمين المصــرى "الأرز العطري"، وأن هذه الأصناف تتميز بإنتاجية عالية وتصافي تبييض عالية وصفات طهي جيدة.

تم الحديث عن الري، ومكافحة الحشائش والتسميد بأنواعه، وبالجرعات الموصى بها، وعدم الإسراف فى التسميد، وأهم الأمراض والآفات التي تصيب المحصول، وخصوصًا اللفحة وطرق مكافحتها وعلاجها، وفى النهاية تم الرد على أسئلة واستفسارات الحضور.