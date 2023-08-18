كمال أبو عيطة نهب حقوق العمال وفشل فى العمل النقابي

يهل علينا كمال أبو عيطة بتصريحاته الحنجورية المثيرة للجدل للفت الأنظار والسخرية وعدم الوعى رافعا شعار الإثارة والجدل والصوت المرتفع والنيل من مؤسسات الدولة حرصا منه على التدخل فى شئون المؤسسات.

ليست هذه المرة الأولى التى يبث أبو عيطة فيها سمومه وأكاذيبه وتدخلاته الغير لائقه به وبعمله النقابى واختياره للعمل كوزيرا للقوى العاملة والهجرة حتى فشل وقتها وألقى باللوم على الحكومة وقتها كى تتحمل مسئولية فشله.

ووصف كمال أبو عيطة فى تصريحات له " أداء حكومات ما بعد الثورة بأنها حكومات على ما تفرج، بحسب قوله، وأنه كان وزير على ما تفرج، فلا تعلم من أين أتت ولا تعلم من أين ذهبت ولا تعلم سر تعيينها ولا أسباب بقائها ولا أسباب إقالتها، وأتمنى أن يفرز البرلمان حكومة تليق بشعب مصر.

وقد أيدت مؤسسات حزب الوفد كاملة ترشيح الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، لخوض الانتخابات الرئاسية، ابتداءً من الهيئة العليا للحزب وكافة أعضاء المكتب التنفيذى واتحادات المرأة، والشباب، إضافة إلى رؤساء اللجان العامة بالمحافظات وسكرتيرى عموم هذه اللجان.

وحرص أبو عيطة الحنجورى على اطلاق التصريحات الأخيرة للنيل من الوفد ومؤسساته ولكنه اعتاد على ذلك من خلال الهجوم واللهث وراء التصريحات المثيرة اللافتة للأنظار.

وبعد فشله الكبير فى قيادة وزارة القوى العاملة والهجرة، واتهامه بالفساد والفشل طالب كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، باللجوء السياسى، إلى أى بلد عربى ما عدا قطر، خلال المؤتمر الذى عقده للرد على الاتهامات التى وجهت له فى قضية فساد وزارة القوى العاملة، وأكد أن هناك حملة تشن على رموز وقادة ثورة يناير، مشيرا إلى أن النظام السابق يعود بقوة لتشويه الثوار.

وحرض ابو عيطة على الوزراء أيام مبارك وقال إنهم يحصلون على معاشات استثنائية بآلاف الجنيهات مما أثار الفتنة وفتح الباب للتساؤلات حول إثارته للفتنة.

فى تصريحات له خلال عام 2016 ، وجّه كمال أبو عيطة، انتقادات لاذعة للحكومة، وقال "القرار الاقتصادى فى مصر يدار لصالح أفراد لا لمصلحة الوطن"، مشيرا إلى أن الإضرابات العمالية هى التى مهدت لثورة 25 يناير.

وبعد اتهامه بالفشل والفساد برأ أبوعيطة نفسه من أى تقصير أثناء توليه وزارة القوى العاملة، وألقى باللائمة على حكومة حازم الببلاوى آنذاك، قائلا "وجدت أن ما بداخلى من أحلام وطموحات لتحقيق مطالب العمال لن يمكن تحقيقه فى ظل تشتت وتفكك فى الرؤيا داخل مجلس الوزراء وقتها"، رغم ذلك قال أبوعيطة، "لم أنجح إلا فى ملف الحد الأدنى للأجور".

وفى تصريحاته خلال عيد العمال قال: "مصر بلد الفوضى النقابية والعمالية"، مما أثار الجدل حول حديثه غير اللائق عن العمال فى عيدهم.

وخلال إحدى الحوارات الصحفية، قال كمال أبو عيطة، إن الجناح الديمقراطى، داخل حكومة الببلاوى، تمتع بحرية نسبية فى البداية نتيجة قوة الاندفاع الثورى بعد 30 يونيو، لافتا إلى أن هذا الجناح تمكن من إقرار الحد الأدنى للأجور، وتشكيل مجلس قومى للأجور، لكن مع مرور الوقت ظهرت إرادة عليا تمنع تطبيق الحد الأدنى، هذه الإرادة يمثلها أصحاب رأس المال، وبقايا نظام حسنى مبارك، وبعض الأجهزة الأمنية، التى أصبحت موازين القوى فى صالحها فيما بعد.

وقال أبو عيطة أن الرئيس مُختطف من الأجهزة الأمنية، وأن البلد يُدار الآن بتقارير أجهزة مبارك، منوها إلى أن هذه الأجهزة تشوه كل من شارك فى «25 يناير»، وإنه إذا لم يستبدل السيسى سياساته، يجب على كل من دعّمه الاعتذار.