استقرار في الأحوال الجوية بمدن جنوب سيناء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للارصاد الجوية، إن القاهرة الكبرى لن تشهد أي فرصا لسقوط أمطاراليوم.

و أن أمطار جنوب سيناء لن تصل إلى القاهرة الكبرى غدًا الجمعة، بل تنحصر في مناطق جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

و أن البلاد تشهد أجواء صيفية معتدلة، مع استمرار التحسن في الأحوال الجوية، والتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، مع وجود نشاط نسبي للرياح، يقلل من الإحساس بنسب الرطوبة، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

كما أن هناك نشاط للرياح سرعته ما بين 30 إلى 35 كم/س، يقلل من الإحساس بنسب الرطوبة خلال فترات الليل.

بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس بارتفاع الأمواج ما بين 2.5 إلى 3 أمتار، محذرة من ممارسة أعمال الأنشطة اليومية، وأعمال الصيد البحرية والتنزه.