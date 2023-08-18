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الأرصاد: غدا أجواء لطيفة واضطراب في الملاحة البحرية "شربت حتى ارتوت".. شخص يساعد جرادة تشعر بالحر (فيديو)
الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استقرار في الأحوال الجوية بمدن جنوب سيناء

سيول - ارشيفية
سيول - ارشيفية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للارصاد الجوية، إن القاهرة الكبرى لن تشهد أي فرصا لسقوط أمطاراليوم.

و أن أمطار جنوب سيناء لن تصل إلى القاهرة الكبرى غدًا الجمعة، بل تنحصر في مناطق جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

و أن البلاد تشهد أجواء صيفية معتدلة، مع استمرار التحسن في الأحوال الجوية، والتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، مع وجود نشاط نسبي للرياح، يقلل من الإحساس بنسب الرطوبة، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

كما أن هناك نشاط للرياح سرعته ما بين 30 إلى 35 كم/س، يقلل من الإحساس بنسب الرطوبة خلال فترات الليل.

 بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس بارتفاع الأمواج ما بين 2.5 إلى 3 أمتار، محذرة من ممارسة أعمال الأنشطة اليومية، وأعمال الصيد البحرية والتنزه.