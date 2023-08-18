لحظة إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت موسكو (فيديو)

استهدف صاروخ روسي طائرة مسيرة أوكرانية أطلقتها كييف باتجاه موسكو في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه على روسيا منذ عدة شهور.

وأظهر مقطع فيديو لحظة سقوط طائرة "درون" أوكرانية على مبنى غير سكني في العاصمة موسكو بعد استهدافها من قبل صاروخ دفاع جوي روسي لم تسفر عنه أي إصابات بشرية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إسقاط مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو وضواحيها، دون أن يسفر الحادث عن إصابات أو أضرار، في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف العاصمة.

وذكرت الوزارة أنه فجر اليوم في موسكو، شن نظام كييف هجومًا جديدًا باستخدام طائرة بدون طيار ضد أهداف في موسكو وضواحيها، وأضافت "دفاعاتنا اعترضت طائرة مسيّرة التي سقطت على مبنى غير سكني في منطقة جسر كراسنو بريسنينسكايا بمدينة موسكو دون أن يسفر ذلك عن إصابات.

هجوم مستمر بالمسيرات الأوكرانية على موسكو

وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أعلن في وقت سابق إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية حلّقت باتجاه موسكو، وأسقطت في منطقة Expocentre دون وقوع إصابات.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة قوات كييف مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود الروسي بزورق مسيّر، مؤكدة تدميره قبل وصوله إلى هدفه.

وذكرت وزارة الدفاع -في بيانها، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفن أسطول البحر الأسود المخصصة لحماية الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، على بعد 237 كم جنوب غرب سيفاستوبول.

وأوضحت أن محاولة الهجوم تم تنفيذها بقارب بحري مسير، حيث تم رصده وتدميره قبل وصوله إلى الهدف، مؤكدة أن سفن الأسطول تواصل مهامها بشكل طبيعي.