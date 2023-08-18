عاجل
الأرصاد: غدا أجواء لطيفة واضطراب في الملاحة البحرية "شربت حتى ارتوت".. شخص يساعد جرادة تشعر بالحر (فيديو)
الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قبل المباراة الأفتتاحية للدوري الالماني ...... تعرف على سجل مواجهات بايرن ميونخ وفيردربريمن

بوابة الوفد الإلكترونية

تفتتح مساء اليوم ( الجمعة ) مباريات الدوري الالماني لكرة القدم لموسم 2023 / 2024 بمواجهة ساخنة تجمع فريقين من اعرق فرق الدوري الالماني وهما فريقي بايرن ميونخ وفيردربريمن وهي المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب فرانز بومارت بمدينة بريمن .

وفيما يلي نقدم لكم سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين عبر تاريخهما في الدوري الالماني : 

التقي بايرن ميونخ مع فيردربريمن أجمالا في 118 مواجهة في الدوري أنتهت فيها 66 مباراة بفوز بايرن ميونخ بينما حقق فيردربريمن الفوز في 27 مباراة وتعادل الفريقين في 25 مباراة وسجل بايرن ميونخ خلال المباريات 248 هدف فيما سجل فيردربريمن 136 هدف .

اما عن المباريات التي اقيمت على ملعب فيردربريمن فقد التقي الفريقين في 59 مباراة فاز فيربريمن في 20 مباراة وتعادل الفريقين في 13 مباراة بينما حقق الفريق البافاري الفوز في 26 مباراة وسجل فيردربريمن 75 هدف بينما سجل البايرن 92 هدف .

اما عن سجل اخر عشر مباريات بين الفريقين في الدوري الالماني فقد جاءت كما يلي : 

21 يناير 2018      بايرن ميونخ - فيردربريمن : 4 / 2 

1 ديسمبر 2018    بايرن ميونخ - فيردربريمن : 2 / 1 

20 أبريل 2019    فيردربريمن - بايرن ميونخ : 0 / 1 

24 أبريل 2019    بايرن ميونخ - فيردربريمن : 3 / 2  ( كأس المانيا ) 

14 ديسمبر 2019  فيردر بريمن - بايرن ميونخ : 1 / 6  

16 يونيو 2020    بايرن ميونخ - فيردربريمن : 1 / 0 

21 نوفمبر 2021  فيردربريمن - بايرن ميونخ : 1 / 1 

13 مارس 2021  بايرن ميونخ - فيردربريمن : 3 / 1 

8 نوفمبر 2022   فيردربريمن - بايرن ميونخ : 1 / 6 

6 مايو 2023     بايرن ميونخ - فيردربريمن : 2 / 1 

 

 