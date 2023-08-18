قبل المباراة الأفتتاحية للدوري الالماني ...... تعرف على سجل مواجهات بايرن ميونخ وفيردربريمن

تفتتح مساء اليوم ( الجمعة ) مباريات الدوري الالماني لكرة القدم لموسم 2023 / 2024 بمواجهة ساخنة تجمع فريقين من اعرق فرق الدوري الالماني وهما فريقي بايرن ميونخ وفيردربريمن وهي المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب فرانز بومارت بمدينة بريمن .

وفيما يلي نقدم لكم سجل المواجهات المباشرة بين الفريقين عبر تاريخهما في الدوري الالماني :

التقي بايرن ميونخ مع فيردربريمن أجمالا في 118 مواجهة في الدوري أنتهت فيها 66 مباراة بفوز بايرن ميونخ بينما حقق فيردربريمن الفوز في 27 مباراة وتعادل الفريقين في 25 مباراة وسجل بايرن ميونخ خلال المباريات 248 هدف فيما سجل فيردربريمن 136 هدف .

اما عن المباريات التي اقيمت على ملعب فيردربريمن فقد التقي الفريقين في 59 مباراة فاز فيربريمن في 20 مباراة وتعادل الفريقين في 13 مباراة بينما حقق الفريق البافاري الفوز في 26 مباراة وسجل فيردربريمن 75 هدف بينما سجل البايرن 92 هدف .

اما عن سجل اخر عشر مباريات بين الفريقين في الدوري الالماني فقد جاءت كما يلي :

21 يناير 2018 بايرن ميونخ - فيردربريمن : 4 / 2

1 ديسمبر 2018 بايرن ميونخ - فيردربريمن : 2 / 1

20 أبريل 2019 فيردربريمن - بايرن ميونخ : 0 / 1

24 أبريل 2019 بايرن ميونخ - فيردربريمن : 3 / 2 ( كأس المانيا )

14 ديسمبر 2019 فيردر بريمن - بايرن ميونخ : 1 / 6

16 يونيو 2020 بايرن ميونخ - فيردربريمن : 1 / 0

21 نوفمبر 2021 فيردربريمن - بايرن ميونخ : 1 / 1

13 مارس 2021 بايرن ميونخ - فيردربريمن : 3 / 1

8 نوفمبر 2022 فيردربريمن - بايرن ميونخ : 1 / 6

6 مايو 2023 بايرن ميونخ - فيردربريمن : 2 / 1