إقامة أول صلاة جمعة بمسجد الصحابة جنوب قنا

بعد تجديده ..

أدي الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، صلاة الجمعة، رفقة أهالي قرية كلاحين أبنود، جنوب مدينة قنا ، فى مسجد الصحابة الذي تم تجديده، بالجهود الذاتية .

واستمع نائب محافظ قنا والمصلين إلى خطبة الجمعة تحت عنوان " اسم الله الرحيم" حيث أكد الخطيب أن الله هو الرحمن الرحيم الذي يكشف الكروب ويغفر الذنوب ويرحم عباده في الدنيا والآخرة، والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن اسم الله الرحيم جاء مقترنـًا باسمه التواب، والغفور؛ دلالة على سعة أبواب رحمته ومغفرته وقبوله للتائبين.

و تم إنشاء مسجد الصحابة بكلاحين أبنود بالجهود الذاتية، ويقع على مساحة ٧٥٥ م٢ بتكلفة إجمالية بلغت ٥ مليون جنيه، وقامت وزارة الأوقاف بفرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد التي جرى إنشاؤها على مستوى مدن المحافظة المختلفة.

حضر الافتتاح والصلاة أهالي القرية وكبار العائلات وعدد من النواب والمسؤولين.

مديرية الصحة تدفع بقافلة إلي البحري قمولا فى نقادة

فى سياق أخر قال أشرف الداودى محافظ قنا،إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية البحري قامولا التابعة لمركز نقادة ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأضاف المحافظ، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٧٨٥ مواطن فى ٦ تخصصات طبية بواقع " ٢٨١ حالة أمراض باطنية ، ١٩١ حالة امراض جلدية وتناسلية ، و ١٦٥ حالة طب اطفال ، و ٧٦ حالة أمراض نساء وتوليد ، و ٣٧ حالة جراحة عامة ، و ٣٥ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١٦٤ حالة.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية . ‏‪

وأورد الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٢٩ مواطنا .