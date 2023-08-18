توافد معسكرات الجامعات على مصيف جمصة

شهد مصيف جمصة، توافد أفواج المعسكر الترفيهي الصيفي التثقيفي من طلاب جامعة المنصورة والجامعات المختلفة على مصيف جمصة، كما يشهد المصيف ممارسة الأكاديميات المختلفة للانشطة الرياضية علي شواطئ مصيف جمصة، إضافة لحملات نظافة على الشواطئ، وتوافد الشباب والفتيات لممارسة كافة أنواع الرياضة،

و اكد للمهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصة أن هناك متابعة مستمرة من قبل نواب رئيس المدينة، بالمرور على الشاطئ للتأكد من اعمال تأمين الشاطئ، وتواجد سيارات الاسعاف فى نقاط تمركزها على الشاطئ، هذا فضلا عن جاهزية فريق الانقاذ للتعامل الفورى مع اية طوارئ، وكذا متابعة اعمال تنظيف المشايات من الرمال عملا على راحة كبار السن وذوى الهمم اثناء نزولهم وعودتهم من الشاطئ، خاصة خلال اجازة العيد.

هذا بالاضافة لمتابعة مدير جهاز النظافة لاعمال رفع المخلفات وكنش الشوارع ورفع الاتربة بجميع المناطق بالشوارع الرئيسية والفرعية وايضا اعمال رفع كفاءة الحدائق وزراعة ورى الاشجار بها لاتاحتها للرواد والمصطافين.

وقال رئيس المدينة يتم تنفيذ التوعية اللازمة للوافدين للالتزام باتباع التعليمات والارشادات المتعلقه بالشاطئ بهدف الحفاظ على الجميع وقضاء اجازة آمنه.

وأكد الدكتورأيمن مختارمحافظ الدقهلية،على متابعتة الشخصية يوميا بعد تنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء وخاصة مدينة جمصه باعتبارها المصيف الاوحد بمحافظة الدقهلية، ذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بانحاء المحافظة وكذا الرواد والمصطافين الوافدين على مدينة جمصة خلال اجازة عيد الاضحى بصفة خاصة وفصل الصيف بشكل عام.

وعن عوامل الأمان أشار إلى أنه تم زرع أبراج مراقبة بطول الشاطئ على مساحة 7 كم، بعدد 84 برج مراقبة وذلك بعد رفعهم مع انتهاء موسم الصيف من العام السابق، ليتم صيانتهم وإعادة طلائهم مره أخرى، ومع بداية هذا الموسم تم زرع الأبراج والتى يستخدمها 100 منقذ خلال الموسم على الشاطئ مع الوضع فى الاعتبار زيادة الأعداد إذا لزم الأمر.