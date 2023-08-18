البحر المتوسط يغلي والحرارة وصلت لدرجات غير مسبوقة

تشهد حرارة البحر الأبيض المتوسط ارتفاعًا غير مسبوق في وقت قصير، إذ وصلت إلى 28.7 درجة مئوية نتيجة للصيف الحار الذي يشهده المنطقة.

أصبح البحر الأبيض المتوسط أكثر بحار العالم حرارةً وأكثرها ملوحةً، ما أتاح بيئة مواتية لانتشار قناديل البحر، وفقًا لما ذكره "الصندوق العالمي للطبيعة".

وتشير البيانات إلى أن درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط ارتفعت 3 مرات أسرع من المتوسط العالمي لدرجة حرارة المحيطات بين عامي 1985 و2006، ما جعله أسرع بحار العالم ارتفاعًا للحرارة.

ويرجع هذا التغيير في المناخ إلى ارتفاع درجات حرارة الهواء في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة سطح المياه وتبخرها. كما تأثر البحر الأبيض المتوسط بنقص تدفق مياه المحيط الأطلسي نتيجة الجفاف وبناء السدود، مما أسهم في زيادة تركيز الملوحة وارتفاع درجة حرارة المياه فيه.

تأثير ارتفاع درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط على المناخ العالمي

زيادة في معدل ارتفاع مستوى سطح البحر: يعتبر ارتفاع درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط عاملًا مساهمًا في زيادة معدل ارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العالم. يرتبط ذلك بتمدد المياه البحرية عند ارتفاع درجة حرارتها، مما يؤدي إلى زيادة حجم المياه وارتفاع مستواها.

تأثير في أنماط التيارات البحرية والرياح: ارتفاع درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط قد يؤدي إلى تغير في أنماط التيارات البحرية والرياح في المنطقة. هذا التغير يمكن أن يؤثر في توزيع الحرارة والرطوبة في المنطقة وعلى نظام الطقس العالمي بشكل عام.

تأثير في النظام البيئي البحري: قد يتسبب ارتفاع درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط في تغيرات في النظام البيئي البحري، مثل تأثيره على توزيع الكائنات الحية ومجموعات الأحياء المائية. قد تتأثر الأنواع المحيطية بالتغيرات في درجات الحرارة ومستويات الملوحة، مما يؤثر في التنوع البيولوجي وتوازن النظام البيئي.

تأثير في المناخ العالمي: يمكن أن يؤثر ارتفاع درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط على نظام المناخ العالمي بشكل أوسع. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى زيادة في تكون السحب وتكاثر العواصف، مما يؤثر في توزيع الأمطار والرياح في مناطق أخرى من العالم.