محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خلال اجتماعه بمكتبه بديوان عام المحافظة، آخر المستجدات ونسبة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في مراكز وقرى المحافظة. تأتي هذه المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى وتحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

كان المحافظ قد التقى بالمهندس ناجح عبدالرحمن، مدير الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي لجميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الهيئة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية. وتم التأكيد على ضرورة تذليل كافة المعوقات وتنسيق جميع الجهات التنفيذية لضمان انتهاء هذه المشروعات في أسرع وقت ممكن، خاصة تلك التي قاربت على الانتهاء، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجه محافظ أسيوط بضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ المشروعات الخاصة بالبنية التحتية، وخاصةً مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لحل أية مشكلة قد تطرأ. كما أكد على تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمليات التنفيذ، وضمان الانتهاء في الوقت المحدد وفقًا للمواصفات المطلوبة.

وأكد المحافظ أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يحظى بالاهتمام الكبير من الدولة، كما أشار إلى جهود المحافظة في توصيل الخدمات لجميع القرى والعزب، من خلال استفادتها من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير القرى.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أنه يتابع بانتظام تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات الخدمية من خلال جولاته الميدانية المستمرة، وتكليفه لقادة المحافظة ورؤساء المراكز بمتابعة المشروعات بشكل منتظم. كما تم التأكيد على تكثيف المتابعة الميدانية والتواصل اليومي مع المنفذين من مهندسين ومقاولين، للتأكد من عدم وجود أي عوائق والعمل على تذليلها فورًا.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ 149 مشروع صرف صحي بتكلفة تبلغ 10 مليار و230 مليون جنيه، بما في ذلك إنشاء 9 محطات معالجة. كما تم تنفيذ 149 مشروع مياه الشرب بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه، ويجري العمل على الانتهاء منها في المواعيد المحددة سابقًا. وأشار إلى تنفيذ 2000 مشروع في 7 مراكز بتكلفة إجمالية قدرها 44 مليار جنيه.

إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف تحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية في 7 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 149 قرية و894 تابع. وتتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في 4 مراكز، بينما يتولى جهاز تعمير الوادي الجديد التنفيذ في مركزي منفلوط وديروط، وجهاز تعمير جنوب الصعيد يتولى تنفيذ المشروعات في مركز صدفا.