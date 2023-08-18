تكثيف حملات إزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، باتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لفوضى الإعلانات واللافتات المخالفة في الشوارع والميادين بالمحافظة. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم الإعلانات وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع والمساحات العامة.

وفقًا للقانون، أكد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية ومراجعة جميع الإعلانات المنتشرة في الشوارع والميادين بالمحافظة، وتنظيمها وفقًا للاشتراطات والقواعد المنظمة لوضع الإعلانات. كما حث على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية في المراكز والأحياء بإزالة الإعلانات غير المرخصة واللافتات غير المشروعة من الشوارع والميادين الرئيسية. يجب أن يتم تطبيق الاشتراطات المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، صرح عبد اللطيف فضالة، رئيس حي شرق أسيوط، بأنه تم تنفيذ حملة مكبرة في شارع النميس بالحي، شملت إزالة ورفع الإعلانات واللافتات المخالفة وغير المرخصة. يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الذوق العام والمظهر الحضاري للمدينة.

وأضاف فضالة أن الحملة تمت بالتعاون مع عاصم إبراهيم، نائب رئيس الحي، ومسئولي قسم الاشغالات. أكد أنه لن يتهاون في مكافحة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.

تقديم طلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمجمع المصالح

وفي حال رغبة المواطنين في وضع إعلانات، يجب عليهم تقديم طلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمجمع المصالح والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ سيقوم بمتابعة دورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع، من خلال جولات مفاجئة، للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتحقيق أهدافها. يجب على الجميع الامتثال للوائح والقوانين المحددة لأعمال الدعاية والإعلان، والتأكد من تحصيل إيرادات الدولة المتعلقة بالرسوم المطبقة.