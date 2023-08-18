"محلية البداري" تكرم الطالب الأول على الجمهورية في الثانوية العامة

كرم محمد حسن عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة البدارى، الطالب محمود محمد عبدالفتاح، الحاصل علي المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي علوم، وذلك بحضور ولي أمر الطالب، ومحمد عبدالفتاح أحمد، رئيس الوحدة المحلية بالعقال القبلي.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود القائمين على المركز ومدينة البدارى في تشجيع وتكريم الطلاب المتفوقين في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية. حيث تعتبر هذه المناسبة فخرًا للطالب ولأسرته وتشجعه على مواصلة التفوق والعطاء.

تم تنظيم حفل التكريم في إطار رسمي بهدف تقدير جهود الطالب وتحفيزه للاستمرار في مضاعفة جهوده وتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل. حضر الحفل عدد كبير من الأهالي والمسؤولين المحليين، مما أضفى جواً احتفالياً على الحدث.

وفي كلمته خلال الحفل، أشاد محمد حسن عبدالكريم بإنجازات الطالب محمود محمد عبدالفتاح وعبّر عن فخره به. كما أكد على أهمية تقدير المجهودات والتحفيز الإيجابي للشباب المتفوقين بهدف تطوير المجتمع ورفع مستوى التعليم في المدينة.

بدوره، عبر ولي أمر الطالب عن سعادته وفخره بالانجاز الذي حققه ابنه، مؤكداً أن ذلك جاء نتيجة جهوده وإصراره الدائم على التفوق. وأعرب عن شكره لإدارة المدرسة والمعلمين على دعمهم المستمر للطلاب وتوفير بيئة تعليمية محفزة.

و قدم محمد حسن عبدالكريم شهادة تقدير للطالب محمود محمد عبدالفتاح تثمينًا لجهوده وتفوقه المستمر. وأعرب عن تمنياته له بمستقبل مشرق ونجاح مستمر في حياته العلمية والمهنية

واعتبر رئيس مركز ومدينة البداري بان هذه المناسبة فرصة قيمة للتأكيد على أهمية التميز العلمي وتشجيع المواهب المتميزة في المجتمعات العربية، وتعكس الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات التعليمية والقائمين عليها في صقل وتنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.