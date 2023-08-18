أعلن مدير إدارة التموين في مركز ومدينة الغنايم عن تنفيذ حملة رقابية مفاجئة، بتكليف من اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بهدف تحقيق الرقابة الصارمة على الأسواق والمحال والمنافذ التجارية لبيع المواد الغذائية، ومكافحة أي محاولات للاحتكار والغش التجاري في المنطقة.

تم إشراف هذه الحملة الرقابية من قبل رئيس مركز ومدينة الغنايم، مصطفى علي، وتضمنت تنسيق مع مباحث التموين لضمان حصولها على دعم كافٍ في أعمالها.

وأفاد مدير إدارة التموين في الغنايم أن هذه الحملة التموينية استهدفت بشكل خاص مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمحال التجارية. وأسفرت الجولة الرقابية المفاجئة عن تحرير عدد من المخالفات التموينية، والتي تتضمن تصرف في كميات البوتاجاز المخصصة وبيع المنتجات بأسعار أعلى من السعر الرسمي لها وعدم توفير سجلات منتظمة ومحدثة وتداول الوقود المدعوم بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، محظور بشكل قانوني وبيع أعلاف سمك غير معروفة المصدر وغير محتوية على أي بيانات

حماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

وما زالت الحملات الرقابية مستمرة في مركز ومدينة الغنايم، بهدف حماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. وفي هذا الصدد، تؤكد السلطات المحلية استمرارها في متابعة المخالفات قانونيًا واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي ممارسات قانونية غير مسموح بها.

تأتي هذه الحملة الرقابية ضمن التدابير والجهود الحكومية الرامية إلى ضمان توفير المنتجات الغذائية ذات الجودة المطلوبة للمواطنين، والحفاظ على توازن الأسعار والكميات في الأسواق. وتعد هذه الجهود جزءًا من خطة شاملة لتعزيز الشفافية وضبط النشاطات التجارية في جميع أنحاء المحافظة.

محلية الغنايم: حملة رقابية تكشف مخالفات تجارية في الغنايم

محلية الغنايم: حملة رقابية تكشف مخالفات تجارية في الغنايم

محلية الغنايم: حملة رقابية تكشف مخالفات تجارية في الغنايم

محلية الغنايم: حملة رقابية تكشف مخالفات تجارية في الغنايم

محلية الغنايم: حملة رقابية تكشف مخالفات تجارية في الغنايم

محلية الغنايم: حملة رقابية تكشف مخالفات تجارية في الغنايم

محلية الغنايم: حملة رقابية تكشف مخالفات تجارية في الغنايم

محلية الغنايم: حملة رقابية تكشف مخالفات تجارية في الغنايم