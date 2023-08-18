تحرير 112 محضرًا تموينيًا لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، من تحرير 112 محضرا تموينيا مخالفا للمخابز البلدية والأسواق ، خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية نفذتها المديرية.

وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ، وكافة الجهات المعنية، وتنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق و الأسعار ومتابعة المخابز البلدية، والإطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، فى تقريره اليومي جهود المديرية ، من خلال تنفيذ عدد من الحملات التموينية و التفتيشية ، حيث أسفرت عن ضبط 112 مخالفة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم ضبط 102 مخالفة تموينية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع -عدم وجود ميزان)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 10 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل الوزارة التموين، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة، أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.