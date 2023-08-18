صرف جوائز الفائزين في مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بأزهر الشرقية

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة الشرقية الأزهرية؛ بالتعاون مع إدارة الحسابات بالمنطقة، أنهت إجراءات صرف الجوائز المالية المستحقة للطلاب الفائزين في مسابقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في حفظ القرآن الكريم والتي أقيمت خلال العام الدراسي المنقضي بمشاركة تلاميذ وطلاب المعاهد الأزهرية و الرواق وكذلك طلاب المكاتب الأهلية.

وأوضح الجنيدي بأن آلية الصرف تقتصر على حضور ولي الأمر شخصيًا ببطاقة الرقم القومي، في حالة عدم حمل الطالب بطاقة شخصية، ولا داعي لحضور الطالب في هذه الحالة، وفي حالات وفاة ولي الأمر تحضر الأم بشهادة الوفاة وقرار الوصاية، وفي حالات الطلاق يتم إحضار قسيمة الطلاق مع الأم بالإضافة لقرار الوصاية أو الولاية التعليمية لتحرير استمارة صرف الجوائز المالية المستحقة.

وذكر رئيس أزهر الشرقية، بأنه وجه بضرورة تيسير آلية تحرير الاستمارات المالية بالتنسيق مع إدارة الحسابات والتي يترتب عليها دفع قيمة الجائزة على البطاقة البريدية للطالب أو ولي أمره، مطالبًا الجميع بتقديم كل سُبل الراحة لتسهيل إجراءات عملية الصرف لأولياء الأمور.

يشار إلى أنّ مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية يتم تنظيمها تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور ، وبإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ومتابعة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ويشرف على تنظيمها الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.