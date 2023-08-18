محلية ديروط تتابع تنفيذ الأعمال غير المكتملة بمجمع خدمات الكودية

تمت متابعة تنفيذ الأعمال الغير مكتملة والأعمال المتبقية في مجمع خدمات الكودية، استعدادًا لاستلام أثاث المجمع والبدء في التشغيل الفعلي. يأتي ذلك في إطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري الشامل".

وتم تنفيذ هذه الخطوات بناءً على تعليمات المهندس محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، وبحضور عصام الدين زكريا فهمي، رئيس الوحدة المحلية بالكودية، ومحمود إبراهيم سكرتير الوحدة المحلية بالكودية.

وقد تعدَّدت الأعمال التي تم متابعة تنفيذها في المجمع، حيث تشمل الأعمال الصحية والكهربائية والصيانة والديكورات. تم إنجاز العديد منها بنجاح، ومازالت أعمال أخرى تحتاج للانتهاء، وهذا ما أدى إلى التركيز على إنهاء هذه الأعمال المتبقية استعدادًا لاستلام الأثاث المجمع.

وتشتمل الأعمال المتبقية على تركيب بعض المعدات والأجهزة اللازمة لتشغيل المجمع بشكل كامل، بالإضافة إلى القيام بأعمال التنظيف والترتيب النهائي للأماكن المخصصة داخل المجمع.

ويسعى القائمون على هذا المشروع إلى توفير بيئة مريحة وعصرية للمواطنين المقيمين في الكودية، حيث سيتم تقديم خدمات شاملة تشمل الرعاية الصحية والتعليم والتجارة والترفيه، بهدف تحسين جودة حياتهم وتطوير قرى الريف المصري.

ومن المتوقع أن يستفيد السكان المحليون من هذا المجمع الحديث والمجهز بأحدث التقنيات في القطاعات المختلفة. يتوقع أن يسهم ذلك في تطوير المنطقة وإيجاد فرص عمل جديدة، وبالتالي تحقيق تنمية شاملة ورفع مستوى معيشة السكان.

وبهذه الخطوة، يظهر التزام الحكومة بتحسين الخدمات وتطوير المناطق الريفية في مصر، وذلك ضمن رؤية فخامة رئيس الجمهورية لتحقيق حياة كريمة للجميع في جميع أنحاء البلاد.

محلية ديروط: متابعة تنفيذ الأعمال الغير مكتمله والأعمال المتبقية بمجمع خدمات الكودية

محلية ديروط: متابعة تنفيذ الأعمال الغير مكتمله والأعمال المتبقية بمجمع خدمات الكودية

محلية ديروط: متابعة تنفيذ الأعمال الغير مكتمله والأعمال المتبقية بمجمع خدمات الكودية