ضبط مركز طبي خاص بدمنهور يوهم المرضى بالعلاج بالأكسجين النشط

تمكن فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة ،بقيادة الدكتور عبد الحميد الطيباني ، ولجنة من العلاج الحر بإدارة دمنهور الصحية ،تحت اشراف الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارة من ضبط أحد المراكز الخاصة بدمنهور ، والتى تتاجر وتتلاعب بصحة المرضى ، حيث يتم على حد قولهم حقن الأكسجين النشط ، من خلال حقنه بسرنجات تومي ٦٠ سم ، من خلال فتحة الشرج ، للمرضى على مرات متتالية ، بحجة رفع المناعة وعلاج القدم السكري وأمراض الصدر من الربو وغيرها .

كما تم ضبط عدد ٤ قربة دم بها محلول مانع للتجلط ، حيث يتم سحب كمية من دم المريض بها ، وضخ كمية من الأكسجين النشط على حد

قولهم من جهاز مجهول الهوية ومصدر الصنع وبلد المنشأ واعاده حقن الدماء ثانيه في نفس المريض .

وتم تحريز قرب الدم والسرنجات والأدوات وجميع التذاكر الدالة على ذلك ، وتم تشميع المكان ، وتعيين صاحب المركز والمدير الفني حراسًا على الحرز لحين قرار النيابة العامة .