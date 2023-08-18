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الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط مركز طبي خاص بدمنهور يوهم المرضى بالعلاج بالأكسجين النشط

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكن فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة ،بقيادة الدكتور عبد الحميد الطيباني ، ولجنة من العلاج الحر بإدارة دمنهور الصحية ،تحت اشراف الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارة  من ضبط  أحد المراكز الخاصة بدمنهور ، والتى تتاجر وتتلاعب بصحة المرضى ، حيث يتم على حد قولهم حقن الأكسجين النشط ، من خلال حقنه بسرنجات تومي ٦٠ سم ، من خلال فتحة الشرج ، للمرضى على مرات متتالية ، بحجة رفع المناعة وعلاج القدم السكري وأمراض الصدر من الربو وغيرها .

كما تم  ضبط عدد ٤ قربة دم بها محلول مانع للتجلط ، حيث يتم سحب كمية من دم المريض بها ، وضخ كمية من الأكسجين النشط على حد 

قولهم من جهاز مجهول الهوية ومصدر الصنع وبلد المنشأ واعاده حقن الدماء ثانيه في نفس المريض .

وتم تحريز قرب الدم والسرنجات والأدوات وجميع التذاكر الدالة على ذلك ، وتم تشميع المكان ، وتعيين صاحب المركز والمدير الفني حراسًا على الحرز لحين قرار النيابة العامة .