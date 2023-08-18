مسعود يتفقد الخدمات الطبية بمستشفيات الصدر والحميات بالزقازيق

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية صباح اليوم الجمعة، استهدفت المرور على مستشفيات الصدر والحميات بالزقازيق.

وتابع وكيل الوزارة خلال زيارته التفقدية؛ إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير الجارية بهما، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الحميات والصدر علي مستوى الجمهورية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات، وبلغ عدد الحالات المرضية الموجودة ٤٢ حالة بمستشفى الصدر، وعدد ٤٧ حالة بالحميات، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن العمل، وإرتدائهم الواقيات الشخصية، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية علي التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الطبية الحرجة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، وعدم وجود أي نواقص بالأصناف المختلفة بالمستشفيات.

وأطمأن مسعود على الخدمة الطبية المقدمة بالعناية المركزة للأمراض الصدرية، والعناية المركزة لمرضى الكبد، وعناية مرضى الحميات، وناظر السجلات الطبية للمرضى، وتأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

ووجه وكيل الوزارة بارتداء جميع المرضى للزي الطبي بالأقسام الداخلية بالحميات، ومشددا على مديري المستشفيات بمتابعة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية مثل الكراسي المتحركة الخاصة بنقل المرضى، والأبواب والشبابيك، وأعمال السباكة، حفاظاً على البنية الأساسية للمستشفيات، مع التوجيه بسرعة تفعيل معمل الميكروبيولوجي بالصدر، وتكليف مديرة إدارة بنوك الدم بالمديرية لتوفير ثلاجة حفظ دم بمستشفى الحميات.

كما تابع مسعود آخر المستجدات بشأن أعمال التطوير الجارية بمبنى الوحدات المتخصصة الجديد بمستشفى الحميات، والمكون من أربعة أدوار، تتضمن قسم للكلى الصناعي، وقسم للكبد ومناظير الجهاز الهضمي، وقسم عناية مركزة، وقسم داخلي.