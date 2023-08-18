ضبط سيدتان بالقاهرة لمزاولتهما نشاطًا إجراميًا في النصب

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط سيدتان بالقاهرة لمزاولتهما نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (سيدتين "لإحداهن معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظة القليوبية) ، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

بمناقشتهما - بناء على توجيهات الادارة العامة لمباحث القاهرة - عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من ( إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم ) .

بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.