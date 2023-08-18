درغام يجيب على تساؤلات حاملي الجوازات الكندية حول قرار استخراج الفيزا (خاص)

تواصل عدد من المصريين المتواجدين في كندا، مع "بوابة الوفد الإلكترونية"، لتوضيح قرار جديد اتخذته الدولة المصرية مع الكنديين حين دخولهم البلاد، وهو أن استخراج الفيزا سيكون من السفارة وليس من المطار كما هو معتاد من قبل .

وأثار القرار العديد من التساؤلات وجدلًا كبير وسط المصريين في دولة كندا الحاملين للجوازات الكندية، مطالبين بتوضيح القرار وهل يشملهم أم لا.

وجاءت تعليقات المصريين على القرار كالتالي: "دلوقتي كل المصريين الحاملين للجوازات الكندية بيقولو هل هينطبق القرار علينا، كمان بالنسبة للاولاد الي مش معاهم مستندات مصرية هيبقى ايه ظروفهم وهم داخلين البلد".

اللواء دكتور ناصر درغام

وعلى الفور تواصلت "بوابة الوفد الإلكترونية"، مع اللواء دكتور ناصر درغام، وكيل الجوازات والهجرة والجنسية سابقا ، والدكتور بأكاديمية الشرطة، لتوضيح القرار وهل ينطبق على المصريين حاملين الجوزات الكندية أم لا؟.

وبدوره قال اللواء درغام: "اى قرار من النوع ده لأى جنسية اجنبية لا ينطبق على المصريين الحاملين لتلك الجنسية لانهم بسبب الاصل المصرى لا يحتاجون لتأشيرة، بل يدخلون البلاد بالجواز الاجبني مع اى مستند يثبت انه مصرى مثل شهادة الميلاد المصرية او بطاقة الرقم القومي او جواز سفر مصرى حتى لو منتهى فلا يحتاج تأشيرة على الإطلاق".

وتابع: "اما الاجنبى البيور pure، هو اللى فى الحالة دى هيحتاج لتأشيرة مسبقة من القنصلية المصرية فى الدولة اللى هو فيها طالما تم الغاء ميزة الدخول لمصر بتأشيرة فى المطار".

واختتم وكيل الجوازات والهجرة والجنسية سابقا: "اذن الاجابة الخاصة بهذا السؤال أنه المصريين طالما هيقدم فى جوازات المطار ما يثبت اصله المصرية فلن يخضع لمثل هذا القرار الا اذا لم يكن يحمل مستند يثبت اصله المصر كما ذكرت".