محلية أبوتيج: توزيع 250 كيلو لحم بقري على المواطنين

تم توزيع عدد 250 كيلو لحم بقري في مركز أبوتيج علي المواطنين، حيث تم تخصيص 70 كيلوجراما من هذه الكمية لتوزيعها على الأسر الأشد حاجة بقرية باقور، وذلك ضمن جهود الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج والسيد يوسف عبدالغني مدير إدارة التضامن بأبوتيج.

تم تحديد هذه الكمية من لحم البقر بناءً على تقييم الحالات الاقتصادية والاجتماعية للأسر في قرية باقور، حيث تم اختيار العائلات التي تحتاج للعناية الفورية ودعمها في هذه الظروف الصعبة.

على مدار فترة التوزيع، تم التأكد من أن هذه الكمية الكبيرة من لحم البقر وصلت إلى أسرها المستحقة بشكل عادل ومنظم، بجانب القيام بإجراءات التوزيع بشكل قانوني وتحت إشراف الجهات الرسمية المعنية.

أهمية المبادرات المجتمعية والتضامنية في تلبية الاحتياجات

وقد أثنى الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج على جهود فريق التنظيم والتنسيق لإتمام هذا التوزيع بنجاح، مؤكدًا أهمية المبادرات المجتمعية والتضامنية في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الضعيفة والمحتاجة.

ومن جانبه، أشاد يوسف عبدالغني مدير إدارة التضامن بأبوتيج بتلك الجهود المبذولة وأكد أن هذا التوزيع ساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المستفيدة وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية لدى الجميع.

يأتي هذا التوزيع في إطار استجابة الحكومة للظروف الصعبة التي تشهدها البلاد بسبب تداعيات جائحة كوفيد-١٩، وتعزيزاً لروح التعاون والتضامن في المجتمع، وضمان الحياة الكريمة لجميع مواطني البلاد.

محلية ابوتيج: توزيع عدد 250 كيلو لحم بقري علي المواطنين

محلية ابوتيج: توزيع عدد 250 كيلو لحم بقري علي المواطنين

محلية ابوتيج: توزيع عدد 250 كيلو لحم بقري علي المواطنين

محلية ابوتيج: توزيع عدد 250 كيلو لحم بقري علي المواطنين