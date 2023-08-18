متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك في شوارع ديروط

في إطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تستمر في إحداث تحسينات شاملة في البنية التحتية لمدينة ديروط، ووفقًا لتعليمات محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، تمت متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في شوارع المدينة الرئيسية.

وحضر هذه المتابعة الدكتور حسام عبدالناصر يوسف، نائب رئيس مركز ومدينة ديروط، وحسام الدين خديوى مندى، نائب رئيس المركز والمدينة، بالإضافة إلى نصر الدين ناجى راتب، مدير الإشغالات وفريق الإشغالات.

تحسين حالة الشوارع وزيادة المظهر الجمالي للمدينة

تهدف هذه الأعمال إلى تحسين حالة الشوارع وزيادة المظهر الجمالي للمدينة، حيث تعتبر شوارع المدينة واجهة مهمة تعكس صورة المدينة وتدل على التطور العمراني.

تم تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك في الشارع الرئيسي عبد الولي، وتجري حاليًا متابعة أعمال التركيب في المناطق الأخرى من المدينة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأعمال تشمل أيضًا تحسين شبكات المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي وشبكة الاتصالات.

محلية ديروط: متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في شوارع المدينة الرئيسية

محلية ديروط: متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في شوارع المدينة الرئيسية

محلية ديروط: متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في شوارع المدينة الرئيسية

محلية ديروط: متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في شوارع المدينة الرئيسية

محلية ديروط: متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في شوارع المدينة الرئيسية

محلية ديروط: متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في شوارع المدينة الرئيسية

محلية ديروط: متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في شوارع المدينة الرئيسية

محلية ديروط: متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في شوارع المدينة الرئيسية