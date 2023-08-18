حملات نظافة مستمرة بالوحدة المحلية بجرف سرحان

تمت في الوحدة المحلية بجرف سرحان حملة نظافة كبيرة بتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وبتعليمات محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط.

حضر الحملة أيضًا أسامة ماهر قطب، رئيس الوحدة المحلية في جرف سرحان، بالإضافة إلى يونس سقر عزوز، سكرتير الوحدة، وجمال عبد الغني سعد، مدير المخلفات الصلبة بالوحدة، والسائق مصطفى رزاق، إلى جانب المشرفين والعمال والسائقين ومعدات الحملة الميكانيكية.

رفع وتنظيف جميع نقاط التجميع في الوحدة

تضمنت الحملة رفع وتنظيف جميع نقاط التجميع في الوحدة، بما في ذلك قرية جرف سرحان وبني يحيى وشلش والشراقوه. تم تحميل المخلفات على القلابات وتفريغها في المكان المخصص لذلك. كما تم تنظيف طريق الشراقوه بني يحيى من مدخل بني يحيى إلى مدخل قرية الشراقوه، وتم تنظيف الشوارع الرئيسية والعامة باستخدام اللودر. قامت الحملة أيضًا برفع المخلفات بجوار السكة الحديد حتى مزلقان نزله عبد الله مارا بقرية الشراقوه بحري، وتم تنظيف جسر الرياح غربًا وشرقًا من السلخانة وصولًا إلى محطة مياه شلش.

لا تزال العملية مستمرة لضمان المحافظة على نظافة المنطقة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

محلية مركز ديروط .. حملات النظافه اليوميه المستمره بالوحده المحليه بجرف سرحان

محلية مركز ديروط .. حملات النظافه اليوميه المستمره بالوحده المحليه بجرف سرحان

محلية مركز ديروط .. حملات النظافه اليوميه المستمره بالوحده المحليه بجرف سرحان

محلية مركز ديروط .. حملات النظافه اليوميه المستمره بالوحده المحليه بجرف سرحان

محلية مركز ديروط .. حملات النظافه اليوميه المستمره بالوحده المحليه بجرف سرحان

محلية مركز ديروط .. حملات النظافه اليوميه المستمره بالوحده المحليه بجرف سرحان

محلية مركز ديروط .. حملات النظافه اليوميه المستمره بالوحده المحليه بجرف سرحان

محلية مركز ديروط .. حملات النظافه اليوميه المستمره بالوحده المحليه بجرف سرحان

محلية مركز ديروط .. حملات النظافه اليوميه المستمره بالوحده المحليه بجرف سرحان