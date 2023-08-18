محلية ديروط تتفقد المركز التكنولوجي والمجمع الخدمي بجرف سرحان

تمت معاينة الوحدة المحلية بجرف سرحان ومتابعة رئاسة مركز ومدينة ديروط بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وتعليمات محمود نجار عطا رئيس المركز والمدينة، بحضور أسامه ماهر قطب، رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان. تم تنفيذ هذه الزيارة للوقوف على أوضاع مجلس مدينة ديروط والعمل على تحقيق حياة كريمة للسكان.

حضر المهندس عبد المنعم رياض سعداوي ومحمد رضا فوزي، مدير التنمية ووحدة تطوير الريف المصري الشامل، بالإضافة إلى يونس سقر عزوز، سكرتير الوحدة، والتهامي فايز، مدير التنمية والعديد من المسؤولين الآخرين.

تم تفقد المركز التكنولوجي والمجمع الخدمي الخاص بالوحدة المحلية بجرف سرحان. كما تم تسجيل جميع الملاحظات الموجودة وعمل على سرعة تلافيها قبل الاستلام النهائي للمشروع.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية في منطقة ديروط، حيث تعكس حرص السلطات المحلية على تحقيق حياة كريمة للمواطنين. من المتوقع أن يؤثر هذا الانتهاء المرتقب للمشروع إيجابًا على جودة الحياة في المنطقة وعلى رفاهية سكانها

محلية ديروط: تفقد المركز التكنولوجي والمجمع الخدمي الخاص للوحدة المحلية بجرف سرحان

محلية ديروط: تفقد المركز التكنولوجي والمجمع الخدمي الخاص للوحدة المحلية بجرف سرحان

محلية ديروط: تفقد المركز التكنولوجي والمجمع الخدمي الخاص للوحدة المحلية بجرف سرحان

محلية ديروط: تفقد المركز التكنولوجي والمجمع الخدمي الخاص للوحدة المحلية بجرف سرحان

محلية ديروط: تفقد المركز التكنولوجي والمجمع الخدمي الخاص للوحدة المحلية بجرف سرحان

محلية ديروط: تفقد المركز التكنولوجي والمجمع الخدمي الخاص للوحدة المحلية بجرف سرحان