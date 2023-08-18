محلية ديروط تتفقد المركز التكنولوجي والمجمع الخدمي بجرف سرحان
تمت معاينة الوحدة المحلية بجرف سرحان ومتابعة رئاسة مركز ومدينة ديروط بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وتعليمات محمود نجار عطا رئيس المركز والمدينة، بحضور أسامه ماهر قطب، رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان. تم تنفيذ هذه الزيارة للوقوف على أوضاع مجلس مدينة ديروط والعمل على تحقيق حياة كريمة للسكان.
حضر المهندس عبد المنعم رياض سعداوي ومحمد رضا فوزي، مدير التنمية ووحدة تطوير الريف المصري الشامل، بالإضافة إلى يونس سقر عزوز، سكرتير الوحدة، والتهامي فايز، مدير التنمية والعديد من المسؤولين الآخرين.
تم تفقد المركز التكنولوجي والمجمع الخدمي الخاص بالوحدة المحلية بجرف سرحان. كما تم تسجيل جميع الملاحظات الموجودة وعمل على سرعة تلافيها قبل الاستلام النهائي للمشروع.
تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية في منطقة ديروط، حيث تعكس حرص السلطات المحلية على تحقيق حياة كريمة للمواطنين. من المتوقع أن يؤثر هذا الانتهاء المرتقب للمشروع إيجابًا على جودة الحياة في المنطقة وعلى رفاهية سكانها
- أسيوط
- محافظة أسيوط
- محافظ أسيوط
- محافظة
- محافظ
- اللواء عصام سعد
- رئيس جامعة أسيوط
- الدكتور أحمد المنشاوي
- جامعة أسيوط
- ديوان عام محافظة
- رئيس
- رئيس جامعة
- الوحدة المحلية
- مركز
- مدينة
- قسم
- قرىة
- مركز ومدينة
- رئيس مركز ومدينه
- رئيس الوحدة المحلية
- رئيس حي
- شرق
- شرق أسيوط
- غرب
- غرب أسيوط
- ديروط
- القوصية
- منفلوط
- مركز أسيوط
- ابوتيج
- صدفا
- الغنايم
- البداري
- ساحل سليم
- الفتح
- أبنوب