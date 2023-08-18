الأمن يضبط مخدرات "شابو" وسلاح أبيض في حيازة مواطن بأسيوط

واصلت مديرية أمن أسيوط جهودها المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة. ونتيجة لتقنين الإجراءات وضبط الأمن، تمكنت السلطات من إلقاء القبض على أحد الأشخاص الذي كان بحوزته كمية من المخدرات المعروفة بـ "شابو" وسلاح أبيض.

وفي تفاصيل الحادثة، قامت قوات الأمن وضباط مباحث مديرية أمن أسيوط بعملية استدراج وتتبع للشخص المشتبه به. وعقب رصد نشاطه وتحركاته المشبوهة، تم اعتقاله في إحدى المناطق الشرقية للمدينة.

وأثناء تفتيش المشتبه به، تم العثور على كمية كبيرة من مخدر الأيس المعروف بـ "شابو"، بالإضافة إلى سلاح أبيض يستخدم في ترويع الضحايا. وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحجز المضبوطات واستجواب المشتبه به للكشف عن أي عناصر أخرى مرتبطة بالقضية.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية أمن أسيوط للحد من انتشار جرائم الاتجار في المخدرات. وترفع السلطات الأمنية حالة التأهب القصوى وتزيد من التواجد الأمني في المناطق المعروفة بالنشاط الإجرامي، بهدف القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

وبهذه الجهود المبذولة لمديرية أمن أسيوط فإن الشرطة تكثف جهودها لملاحقة وضبط المتورطين في جرائم الاتجار في المخدرات وتقديمهم للعدالة. وتأمل السلطات أن يكون هذا الإنجاز نقطة تحول هامة في الحرب ضد تجار المخدرات، وأن يكون عبرة للآخرين الذين يفكرون في الانخراط في هذا العمل غير القانوني.