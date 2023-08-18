رفع المخلفات من المشيخة والسبيل بحي شرق أسيوط

بناءً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وضمن إطار جهود تحسين النظافة العامة في المحافظة، تمت عملية رفع المخلفات في منطقتي المشيخة والسبيل على مدار يومين ليلًا ونهارًا.

تم تنفيذ هذه الحملة تحت إشراف عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق أسيوط، بالاشتراك مع سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي. وقام قسم النظافة بإشراف على سير العملية وتنظيمها.

وفقًا للتقارير الواردة، تم رفع نحو 250 طنا من المخلفات في المنطقتين المشار إليهما. وشارك في الحملة فرق عمل مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات، بهدف ضمان جودة وكفاءة العمل.

تنظيف المشيخة والسبيل من التراكمات والنفايات

وجرى تنظيف المشيخة والسبيل من التراكمات النفايات والأوساخ التي تراكمت خلال الفترة الماضية. ويأتي ذلك في إطار سعي المحافظة للحفاظ على البيئة وإيجاد بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

يشار إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الجهود التي تقوم بها سلطات المحافظة لتحقيق النظام والنظافة في مختلف أنحاء أسيوط. وتهدف هذه الحملات إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع المواطنين على التعاون والالتزام بالقوانين والتعليمات المتعلقة بالنظافة.

من جانبه، شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية استمرار هذه الحملات النظافة وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع لضمان حفاظ المحافظة على نظافتها وجاذبيتها البيئية.

ويعد تحقيق النظافة العامة أحد أولويات الحكومة المحلية في أسيوط، حيث تعتبر النظافة والصحة العامة من أهم عوامل تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين. وتهدف الحملات النظافة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة البيئية في المحافظة

حي شرق اسيوط .. رفع المخلفات حوالى 250 طن من المشيخه والسبيل

حي شرق اسيوط .. رفع المخلفات حوالى 250 طن من المشيخه والسبيل

حي شرق اسيوط .. رفع المخلفات حوالى 250 طن من المشيخه والسبيل

حي شرق اسيوط .. رفع المخلفات حوالى 250 طن من المشيخه والسبيل

حي شرق اسيوط .. رفع المخلفات حوالى 250 طن من المشيخه والسبيل

حي شرق اسيوط .. رفع المخلفات حوالى 250 طن من المشيخه والسبيل

حي شرق اسيوط .. رفع المخلفات حوالى 250 طن من المشيخه والسبيل

حي شرق اسيوط .. رفع المخلفات حوالى 250 طن من المشيخه والسبيل

حي شرق اسيوط .. رفع المخلفات حوالى 250 طن من المشيخه والسبيل