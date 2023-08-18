حملات على محلات حي شرق أسيوط للحفاظ على نظافة الشوارع

بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد، مُحافظ أسيوط، وبإشراف عبد اللطيف عبد المنعم، رئيس حي شرق أسيوط، وسيد عباس عاصم إبراهيم، نائبي رئيس حي شرق أسيوط، تستمر حملات المرور على المحلات في إطار جهود الحفاظ على نظافة الشوارع وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاحتفاظ بصناديق النظافة.

وقامت إدارة المخلفات الصلبة اليوم بزيارة المحلات وتسليمها تنبيه وتوعية لأصحابها بضرورة وضع صندوق قمامة في محيط حي شرق. يهدف ذلك إلى تعزيز الوعي بأهمية التخلص من النفايات في أماكنها المخصصة والحفاظ على نظافة الشوارع وجمالية المنطقة.

تعزيز السلوك الحضاري والتعاون الفعال بين الجهات المعنية

تأتي هذه الحملات ضمن الإجراءات المتخذة من قِبَل السلطات المحلية لتعزيز السلوك الحضاري والتعاون الفعال بين الجهات المعنية وأصحاب المحلات التجارية في المدينة. فالحفاظ على نظافة الشوارع هو مسؤولية مشتركة بين الأفراد والسلطات المعنية بهدف توفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، يذكر أنه سيتم متابعة تنفيذ هذه التوجيهات ومراقبة الالتزام بوضع صناديق النظافة في المحلات التجارية في المستقبل. كما ستُعمل على تكثيف حملات التوعية والتثقيف من أجل تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الشوارع وبالتالي جودة المعيشة في محافظة أسيوط.

وبهذا فإن تفعيل هذه الإجراءات سيُسهم في خلق بيئة صحية ونظيفة للمدينة وتعزيز الشعور بالمسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع والجهات المعنية في حفظ النظافة والجمالية العامة لأسيوط

حي شرق اسيوط .. حملات على المحلات للحفاظ على نظافة الشوارع

حي شرق اسيوط .. حملات على المحلات للحفاظ على نظافة الشوارع

حي شرق اسيوط .. حملات على المحلات للحفاظ على نظافة الشوارع