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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المعد البدني لنادي زد يكشف رسالته إلى عمر خضر بعد رحيله لأستون فيلا

عمر خضر
عمر خضر

أكد إسلام جمال ، المعد البدني لنادي زد ، أن انتقال عمر خضر لاعب فريق الشباب مواليد 2006 إلى أستون فيلا الإنجليزي خطوة مهمة ورائعة.

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وأضاف جمال في تصريحات تلفزيونية:" عمر خضر لاعب موهوب وهو أفضل لاعبي جيله ويستحق التواجد في أستون فيلا".
وتابع:" لدينا أكثر من لاعب موهوب في قطاعات الناشئين يستطيعون الرحيل لأوروبا مثل عمر سيد معوض ويوسف عفيفي ثنائي الأهلي وهناك لاعبون آخرون في نادي زد سيرحلون لأوروبا".
وأشار إلى أنه لم يهنئ عمر خضر بعد رحيله إلى أستون فيلا بل تحدث معه بضرورة التركيز في الفترة القادمة ليستطيع التطور خاصة أن صفقة انتقاله للفريق الإنجليزي سيتم تفعيلها بداية من يوليو المقبل بعد إكماله 18 عاماً.

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