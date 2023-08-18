محلية أبوتيج: متابعة أعمال مركز خدمة المواطنين بالنخيلة استعدادًا لدخوله العمل

تابع الدكتور محمد عبدالراضي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، الأعمال في مركز خدمة المواطنين بالنخيلة استعدادًا لدخوله العمل به والهدف من ذلك هو استفادة المواطنين من ثمار حياة كريمة.

يضم المركز الذي تحت إشراف الوحدة المحلية عدة جهات حكومية، بما في ذلك المجلس المحلي ووحدة التضامن ومكتب البريد ومكتب التموين ومكتب الشهر العقاري ومكتب السجل المدني. تم بناء مركز في الزُرابي وآخر في النخيلة، وقريتي باقور ودوينة. يتوقع أن يصبح عددهما 4 مراكز، مما يسهم في توفير خدمات للمواطنين وتحقيق رغباتهم بأقل جهد وفي أسرع وقت.

تقليل ظاهرة الهجرة من القرى إلى المدن

تهدف هذه الخطوة إلى تقليل ظاهرة الهجرة من القرى إلى المدن، مشيرًا إلى أنه بفضل الخدمات المقدمة ومبادرة حياة كريمة للفرد والجماعة، ستتحول تلك القرية إلى جزء من المدينة.

وقد تابع رئيس المركز، دكتور محمد عبد الراضي، وبصحبته رئيس الوحدة المحلية لقرية دوينة، أعمال إنشاء المركز الطبي للتأمين الصحي الشامل في القرية. كما تم متابعة تشغيل مركز خدمة المواطنين في قرية الزُّرابي

محلية ابوتيج: متابعة الأعمال في مركز خدمة المواطنين بالنخيلة استعدادًا لدخوله العمل

محلية ابوتيج: متابعة الأعمال في مركز خدمة المواطنين بالنخيلة استعدادًا لدخوله العمل

محلية ابوتيج: متابعة الأعمال في مركز خدمة المواطنين بالنخيلة استعدادًا لدخوله العمل

محلية ابوتيج: متابعة الأعمال في مركز خدمة المواطنين بالنخيلة استعدادًا لدخوله العمل

محلية ابوتيج: متابعة الأعمال في مركز خدمة المواطنين بالنخيلة استعدادًا لدخوله العمل

محلية ابوتيج: متابعة الأعمال في مركز خدمة المواطنين بالنخيلة استعدادًا لدخوله العمل

محلية ابوتيج: متابعة الأعمال في مركز خدمة المواطنين بالنخيلة استعدادًا لدخوله العمل

محلية ابوتيج: متابعة الأعمال في مركز خدمة المواطنين بالنخيلة استعدادًا لدخوله العمل

محلية ابوتيج: متابعة الأعمال في مركز خدمة المواطنين بالنخيلة استعدادًا لدخوله العمل

محلية ابوتيج: متابعة الأعمال في مركز خدمة المواطنين بالنخيلة استعدادًا لدخوله العمل

محلية ابوتيج: متابعة الأعمال في مركز خدمة المواطنين بالنخيلة استعدادًا لدخوله العمل

محلية ابوتيج: متابعة الأعمال في مركز خدمة المواطنين بالنخيلة استعدادًا لدخوله العمل

محلية ابوتيج: متابعة الأعمال في مركز خدمة المواطنين بالنخيلة استعدادًا لدخوله العمل