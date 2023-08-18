صلاة الجمعة من المسجد الكبير في مطروح (بث مباشر)

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة الجمعة من المسجد الكبير بالسلوم في محافظة مطروح، نقلًا عن التلفزيون المصري.

ووجهت وزارة الأوقاف، أئمة المساجد بأداء خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان " اسم الله الرحيم"، وشددت الوزارة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى.

وأكدت ضرورة البلاغة والإيجاز، وأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

حكم صلاة الجمعة خلف التلفزيون

أوضحت دار الإفتاء الحكم الشرعي لصلاة الجمعة، أو غيرها من الصلوات، خلف التلفزيون، أو الإذاعة (الراديو)، وفق روسيا اليوم.

وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" عن حكم الصلاة خلف التلفزيون أو الراديو.

وفي ردها، أكدت دار الإفتاء أن جمهور العلماء قالوا إن صلاة الجمعة، أو الصلاة بشكل عام، لا تجوز خلف المذياع، أو التلفزيون، لافتة إلى أن من شروط صحة الصلاة متابعة الإمام واتصال الصفوف.