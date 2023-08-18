النيران تشتعل في محرك طائرة بالسماء (فيديو)

اندلعت ألسنة اللهب في طائرة تابعة لشركة ساوث ويست إيرلاينز في السماء بالقرب من هيوستن الأمريكية، ما أجبر الطائرة على التراجع السريع والهبوط الآمن.

وأظهرت لقطات تلفزيونية نشرتها قناة “العربية” اليوم الجمعة، رعب وهلع الركاب بعد اشتعال النيران في جناح الطائرة في السماء.

التقط مقطع فيديو مأخوذ من الأرض المشهد المرعب لألسنة اللهب التي تطلق من المحرك الأيمن للطائرة 307 ، مما يزعج التبادل الروتيني بين الطيار والبرج لترتيب عودته إلى هوبي.

خروج الطائرة من الخدمة

وقالت ساوثويست في بيان إن الرحلة 307 أقلعت من هيوستن متجهة إلى مدينة كانكون المكسيكية قبل أن تعود إلى مطار هوبي "ليلة الثلاثاء بعد أن واجهت مشكلة ميكانيكية بعد وقت قصير من إقلاعها".

وأضافت الشركة أن "الطائرة هبطت بسلام وخرجت من الخدمة للمراجعة". "واصلت طائرة مختلفة رحلتها إلى كانكون مساء أمس ، ونحن نقدر صبر عملائنا ودعمهم".

نصائح مهمة للتعامل مع حريق الطائرة

الابقاء على هدوءك: في حالة اندلاع حريق في الطائرة، من الأهمية بمكان الحفاظ على هدوءك وعدم الذعر. هذا سيساعدك في التفكير بوضوح واتخاذ القرارات الصحيحة.

الاتباع لتعليمات طاقم الطائرة: اتبع تعليمات طاقم الطائرة بدقة. يتلقون تدريباً مكثفاً للتعامل مع حالات الطوارئ، وسيقومون بتوجيهك بشكل صحيح للخروج بأمان.

استخدام معدات السلامة الشخصية: ارتدِ قناع الأكسجين وحزام الأمان إذا طلب منك القيام بذلك. استخدام هذه المعدات الشخصية سيساعدك على الحماية من الدخان والأبخرة السامة والإصابات الجسدية.

اغلق خطوط الهواء: إذا كنت قريبًا من مصدر الحريق ويوجد خطوط هواء قريبة منك، فأغلقها عن طريق تدويرها في اتجاه عقارب الساعة. هذا سيساعد في قطع تدفق الهواء والأكسجين إلى مصدر الحريق.

ابتعد عن مصدر الحريق: حاول الابتعاد عن مصدر الحريق بأسرع ما يمكن. اتبع الطرق المخصصة للخروج في الطائرة واتبع العلامات التوجيهية. قد تحتاج إلى الزحف على الأرض إذا كان هناك دخان كثيف في الهواء.

استخدم الطفايات النارية: إذا كان الحريق صغيرًا ويمكن الوصول إليه بأمان، فقد يكون من الممكن استخدام طفاية الحريق الموجودة في الطائرة لمحاولة إخماده. اتبع تعليمات الاستخدام الصحيحة وحاول توجيه التيار نحو جذع اللهب.

تغطية الفم والأنف: استخدم منشفة نظيفة أو قطعة قماش لتغطية فمك وأنفك بشكل جيد. ستساعدك هذه الخطوة في تقليل استنشاق الدخان السام.

لا تفتح الأبواب المشتعلة: إذا كانت هناك أبواب تشتعل في النار، فلا تحاول فتحها. قم بالبحث عن طرق خروج بديلة واستخدمها للخروج من الطائرة.