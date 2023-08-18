عقوبات "فيفا" كابوس يفضح الفشل الإداري للأندية المصرية

أصبح وقوع العديد من الأندية المصرية الكبرى تحت مقصلة عقوبات الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إنعكاساً حقيقياً لحالة الإنهيار الإداري وغياب اللوائح الواضحة في الرياضة المصرية بشكل عام.

وتعاني عدة أندية بالدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي من عقوبات بغرامات مالية قاسية أو ايقاف القيد ما يعوقها عن إبرام صفقات جديدة وتدعيم صفوفها، كما أن تكرار العقوبات على مختلف الأندية المصرية يقلل من قيمة المسابقة رغم الجهود المبذوله لرفع قيمتها التسويقية كأحد أقوى الدوريات في الشرق الأوسط.

أزمة شيكابالا

يعد الزمالك أحد أبرز الأمثلة في هذا الصدد بعدما تلقى عقوبة من المحكمة الرياضية الدولية “كاس” بإيقافه عن القيد لثلاث فترات إنتقالات بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة المتأخرة منذ عام 2015 في صفقة شيكابالا.

شيكابالا

وإرتفعت قيمة الغرامة الموقعة على الزمالك من 510 ألف دولار لتتخطى حاجز المليون دولار بسبب عدم سداد النادي الأبيض للغرامة طوال السنوات الماضية، لتضاف إلى قائمة من الغرامات الموقعة على النادي سواء لصالح مهاجمه الغاني السابق بنجامين اتشيمبونج أو حق رعاية وادي دجلة من صفقة ابراهيما نداي وغيرها من الغرامات.

ويواجه النادي الأبيض أزمة كبرى بسبب عدم قدرته على سداد هذه الغرامات في الوقت الحالي ليصبح مهدداً بدخول الموسم المقبل دون إجراء أية تدعيمات.

ايقاف انبي عن القيد

وفي الإطار ذاته وقعت “كاس” عقوبة ايقاف القيد لثلاث قترات على نادي إنبي بسبب قضية التونسي زياد بوغطاس المحترف السابق بالفريق.

زياد بوغطاس

وكان بوغطاس قد انضم لإنبي عام 2020 بعقد يمتد لـ 3 مواسم قبل أن يفسخ تعاقده بعد موسم واحد فقط لعدم حصوله على مستحقاته.

ولجأ بوغطاس لفيفا التي أقرت بأحقيته في الحصول على مستحقاته بجانب غرامة مالية على انبي ليصل إجمالي العقوبة إلى 910 ألف دولار.

وكشف أنيس بن ميم في تصريحات لـ “الوفد” أن المحكمة الرياضية رفضت طعن إنبي على هذه القرار بشكل نهائي ليتم ايقاف النادي عن القيد، موضحاً انه في حال سدد النادي البترولي الغرامة يتم رفع الايقاف بشكل فوري.

عقوبة جديدة على المصري

ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للنادي المصري البورسعيدي الذي تلقى صدمة أمس الخميس بعد وصول إخطار رسمي من “فيفا” بإيقافه عن القيد بسبب مستحقات متأخرة لنادي قطر القطري من صفقة انضمام المهاجم النيجيري انتوني أكبوتو.

انتوني اكبوتو

ووصلت قيمة المستحقات المتأخرة لنادي قطر إلى 68 ألف دولار متبقية من أجمالي قيمة التعاقد التي وصلت لـ 150 ألف دولار.

ويحاول النادي المصري إنهاء هذه الأزمة سريعاً ليتمكن من قيد صفقاته الجديدة.

إيقاف الإسماعيلي

وياتي الدور على الإسماعيلي الذي يعاني منذ سنوات على المستوى الإداري ليتحجول من أحد القوى التقليدية بالكرة المصرية إلى فريق يعاني في كل موسم للهروب من شبح الهبوط للقسم الثاني.

نور الزمان الزموري

ويعانيى الإسماعيلي من عقوبة بإيقافه عن القيد لـ 3 فترات إنتقالات بسبب مستحقات متأخرة للاعبه التونسي السابق نور الزمان الزموري.

ولجأ الزموري لشكوى الاسماعيلي بعد رحيله مباشرة بسبب عدم الحصول على مستحقاته ليوقع “فيفا” غرامة تصل إلى 600 ألف دولار على النادي الذي فشل في سدادها بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها، ليتم ايقافه عن القيد.

ويأمل الاسماعيلي في استغلال المقابل المادي من صفقة انتقال مدافعه الدولي باهر المحمد لصفوف المصري لسداد الغرامة ورفع الايقاف خلال الايام القليلة المقبلة.