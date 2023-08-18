استمرار حملات رفع المخلفات بالقوصية بشكل دوري

يستمر جهاز النظافة في الوحدة المحلية بالقوصية في تنفيذ حملات النظافة اليومية من خلال رفع المخلفات اليومية ويتم رفع تلك المخلفات في القوصية بشكل دوري صباحا ومساءا وفقا لتوجيهات اللواء محمد عزت عبدالهادي، رئيس مركز ومدينة القوصية.

رفع المخلفات في الفترة المسائية

تم أخيرًا رفع المخلفات في الفترة المسائية من خلف إدارة الشباب والرياضة بمنطقة المساكن الشعبية. وقد تم تنفيذ هذه الحملة تحت إشراف أسماء رشاد، مدير إدارة المخلفات الصلبة.

أعرب رئيس مدينة القوصية عن امتنانه وتقديره لجميع عمال النظافة في مجلس المدينة وجميع الوحدات المحلية في المنطقة. حيث أشاد بتفانيهم في أداء عملهم وبجهودهم في ظروف عمل صعبة. أكد أهمية دورهم المميز في الحفاظ على نظافة شوارع المدينة وقرى المركز.

خلق بيئة صحية وسليمة في المدينة

وأشار إلى أن النظافة تلعب دورًا مهمًا في خلق بيئة صحية وسليمة في المدينة، وتسهم في منع انتشار الأمراض. يستمر رئيس مدينة القوصية في دعم جهود العاملين في الحفاظ على نظافة المنطقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

محلية القوصية: استمرار حملات رفع المخلفات بشكل دوري صباحا ومساءا

محلية القوصية: استمرار حملات رفع المخلفات بشكل دوري صباحا ومساءا

محلية القوصية: استمرار حملات رفع المخلفات بشكل دوري صباحا ومساءا

محلية القوصية: استمرار حملات رفع المخلفات بشكل دوري صباحا ومساءا

محلية القوصية: استمرار حملات رفع المخلفات بشكل دوري صباحا ومساءا

محلية القوصية: استمرار حملات رفع المخلفات بشكل دوري صباحا ومساءا