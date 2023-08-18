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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أمريكا توافق على إرسال مقاتلات إف-16 لأوكرانيا

طائرات إف 16
طائرات إف 16

نقلت قناة “القاهرة الإخبارية”، عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة وافقت على إرسال طائرات إف-16 المقاتلة من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي، وذلك فور اكتمال تدريب الطيارين، و سعت أوكرانيا بقوة للحصول على مقاتلات إف-16 أمريكية الصنع لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي.

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وقال المسؤول الأمريكي، إن واشنطن منحت الدنمارك وهولندا تأكيدات رسمية بأن الولايات المتحدة ستُسرع إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرات من طراز إف-16 إلى أوكرانيا عند حصول الطيارين على التدريب.

نرحب بقرار واشنطن  

من جانبه قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا: “نرحب بقرار واشنطن تمهيد الطريق لإرسال طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، سنناقش الأمر أكثر مع شركائنا الأوروبيين”.

وصرح وزير الدفاع الدنماركي جاكوب إليمان جنسن، أن الحكومة قالت عدة مرات إن التبرع هو الخطوة الطبيعية التالية بعد التدريب، ونناقش ذلك مع الحلفاء المقربين، وأتوقع أن نتمكن قريبًا من أن نصبح عمليين أكثر في هذا الصدد.

تشغيل مقاتلات إف-16 هذا الشهر في الدنمارك

ومن المقرر أن يبدأ تحالف من 11 دولة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل مقاتلات إف-16 هذا الشهر في الدنمارك، وقال وزير الدفاع الدنماركي بالإنابة ترويلس بولسن في يوليو إن بلاده تأمل في رؤية "نتائج" التدريب في مطلع 2024، وتقود الدنمارك وهولندا، وهما من أعضاء حلف شمال الأطلسي، الجهود الدولية لتدريب الطيارين الأوكرانيين بالإضافة إلى أطقم الدعم وصيانة الطائرات وتمكين أوكرانيا في نهاية المطاف من الحصول على مقاتلات إف-16 لاستخدامها في الحرب مع روسيا.

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